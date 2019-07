Postavila ocu spomenik bez vjerskog obilježja, crkva negoduje

Povodom odobrenja Gradskog vijeća u Novom Pazaru, poslije kojeg je Nelica Grujić, kćerka prije dvije godine preminulog Timotija Vasovića, ocu "komunisti" i ateisti na Pravoslavnom groblju kod Petrove crkve postavila spomenik bez vjerskog obilježja.

Ona je nakon kucanja na vrata mnogih državnih i lokalnih ustanova, a na osnovu presude Upravnog suda, dobila rješenje Gradskog vijeća u ovom gradu na jugozapadu Srbije, da može da postavi spomenik bez pravoslavnog krsta na grob njenog oca Timotija Vasovića.

Crkvena opština žalila se Upravnom sudu na tu odluku, tvrdeći da je spomenik postavljen nelegalno i da odudara od pet propisanih modela.

Ova nadgrobna ploča je ležala dvije godine na ledini groblja, jer oblikom nije odgovarala nijednom od predloženih tipova u obliku krsta koje je propisala Crkvena opština za to groblje.

"Imala sam određenih problema koje mi je pravio upravnik groblja prilikom postavljanja ploče, ali sve je to sada iza mene", izjavila je Nelica Grujić za Radio Slobodna Evropa (RSE).

"Nisam mogla da nađem kamenoresca, svi su bili obaviješteni o mom slučaju odavde do Kruševca, ali sam ipak uspjela da nađem ljude koji su mi postavili spomenik. Crkvena opština ima pravo da se žali na ovo rješenje, ali žalba ne odlaže izvršenje rješenja, tako da je pravda na mojoj strani", priča ona.

U ime Crkvene opštine za Rašku oblast se oglasio protojerej-stavrofor Tomislav Milenković.

"Spomenik je postavljen nelegalno, pre konačne odluke Upravnog suda, pa ćemo se žaliti nadležnim instancama, a ispitujemo i to kako je došlo do ove zloupotrebe, s obzirom na to da je sve učinjeno bez odobrenja JKP 'Gradska čistoća' koje upravlja gradskim grobljima. Nećemo dozvoliti da prosta sila postane opšti obrazac i radije ćemo raskinuti ugovor sa lokalnom samoupravom o ustupanju crkvene parcele za gradsko groblje. Jer, mi smo ga potpisali u dobroj veri, a sada su nas izigrali", ističe Milenković, naglašavajući da porodica Timotija Vasovića nije prihvatila ponuđeni kompromis, pišu novosti.rs.

U Novom Pazaru, inače, postoje i dva muslimanska groblja, a ono pravoslavno groblje u naselju Šestovo - gdje su sahranjivani i ateisti je prebukirano.