Potop u Hrvatskoj: Nebo se otvorilo, građani zarobljeni na pijaci (VIDEO)

SINJ, SPLIT - Sinj i okolinu pogodilo je nevrijeme, a hrvatski mediji javljaju da je na tom području - potop.

I radarski snimci pokazuju da se nad Zagorom, a posebno Sinjem, otvorilo nebo, piše "Slobodna Dalmacija".

Brojni građani su se od snažnog nevremena pokušali sakriti na sinjskoj Pijaci.

Grmljavina, pada nenormalno", javljaju iz Dicma, Krušvara, okolice Trilja, Sinja...

Nevrijeme je stiglo i u Split.

Kako se vidi na sistemu Rain Alarm oluja bi mogla punom snagom i proći preko Splita, a temperatura je već pala.

Jak pljusak, grmljavina, ponegdje i tuča zahvatili su područje od Sinja do Solina te zapadnog dijela Mosora, dok su udari vjetra na pojedinim mjestima dosezali brzinu i do 100 km/h.

Nevrijeme je, nažalost, prouzrokovalo i požar u Perunu u Podstrani nakon što je udar munje zapalio raslinje.

Srećom, kiša je brzo ugasila vatru prije nego što se proširila.

Snažan pad temperature zabilježen je na mnogim mjestima - primjerice, u Cisti Velikoj temperatura je pala s 32 na 17 stepeni u kratkom roku.

Do danas je Sinjsko područje od početka mjeseca primilo znatno više oborina od prosjeka za avgust. Dobra vijest za hodočasnike i građane jest da se za petak, na blagdan Velike Gospe, ne očekuju novi pljuskovi, a stabilno vrijeme zadržaće se i tokom subote, piše Dalmacijadanas.hr.