Potres u Dalmaciji

Dalmaciju je danas oko 22 sata pogodio jači potres. Iako su prve informacije govorile da je magnituda 5,1 po Rihteru, Seizmološka služba objavila je da je magnituda 4,6 po Rihteru.

Epicenter je bio 40 kilometara sjeveroistočno od Splita i 19 kilometara jugozapadno od Livna.

Kako navodi Index.hr, čitaoci su javili da se potres jako osjetio.

Ljudi javljaju da se jako osjetio u Splitu. Osjetio se i na ostrvima u splitskom akvatorijumu.

"U Trilju su se oglasile sirene", javili su čitaoci Dalmacijadanas.hr iz ovog grada.

Na mosorskom području ima dojava da su kupe sa nekih krovova padale na tlo.

Potrs se, prema komentarima, osjetio i na području BiH: "Osjetio se i u Posušju, Hercegovina. Dobro zatreslo".

Felt #earthquake (#potres) M5.1 strikes 40 km NE of #Split (#Croatia) 7 min ago. Please report to: https://t.co/b61nYraxcR pic.twitter.com/0duIyH6ViO