Potres u blizini Ljubljane: "Kao da je nešto eksplodiralo"

LJUBLJANA - Zemljotres magnitude tri stepena po Rihteru pogodio je danas područje u blizini Ljubljane, objavio je Evropski mediteranski seizmološki zavod (EMSC).

Potres je registrovan u 13.03 časova.

Slovenački seizmolozi objavili su da je magnituda potresa bila 2,9 Rihtera.

Prema prvim podacima, epicentar je bio deset kilometara istočno od Ljubljane, u blizini Domžala.

Građani koji su osjetili zemljotres prijavili su Evropsko-mediteranskom seizmološkom centru da je zemljotres trajao samo dvije ili tri sekunde, ali da je izgledalo kao da je nešto eksplodiralo.

Prema izjavi jednog građanina, zemljotres je pratio vrlo neobičan zvuk, sličan podzemnoj eksploziji.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M2.9 in Slovenia 41 min ago pic.twitter.com/RF3inkjTIJ