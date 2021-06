Potres u blizini Petrinje

PETRINJA - Seizmološka služba Hrvatske registrovala je danas slab zemljotres sa epicentrom pet kilometara jugozapadno od Petrinje.

Magnituda potresa iznosila je 2,7 stepeni prema Rihteru, a intenzitet u epicentru tri stepena EMS skale.

I Evropsko-mediteranski seizmološki centar je javio o podrhtavanju tla na Banovini u 13.55.

Hrvatski mediji prenose iskustava stanovnika sa tog područja na društvenim mrežama da se potres osjetio po stambenim objektima, da je namještaj zaškripao i slično.

