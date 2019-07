Potresna poruka djevojke stradalog mladića: Naša pjesma počela dok smo ti kupovali odijelo

Nasa pesma je bas upravo ova bila, danas kada smo usli u radnju odelo da ti kupimo sunce moje pocela je pesma "Zivim da te volim" znam da si to bio ti. Zivot svoj moram nastaviti bez tebe, ali znam da ces uvek biti tu negde i da ces me paziti jer od sada si ti moj Andjeo cuvar.

