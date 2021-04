Potresne riječi ljekara o preminuloj trudnici u Nišu: Videla je svoju bebu

"Za sve nas koji su pratili celu tu situaciju, kada se mala Milica rodila, bio je to jedan jako emotivan trenutak. Pitao sam porodilju da li je videla svoju bebu. Odgovorila je: Da, videla sam je! Bila je srećna makar tih nekoliko trenutaka što je njena devojčica kojoj je ime dao brat, bila živa i zdrava, što se sve to za njeno dete završilo dobro. Svi smo to veoma emotivno primili, mnogo nam je žao što se za porodilju to tako završilo. Dete je dobro, rođeno je u 35. nedelji, ima dobru plućnu funkciju, nije zahtevalo dodatnu intervenciju", ovako je direktor niškog UKC Zoran Perišić na pres konferenciji opisao posljednje sate života dvadesetsedmogodišnje porodilje B.M. iz Zaječara koja je jutros u 7.20 preminula u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

Njegov zamjenik Radmilo Janković, koji je i direktor Klinike za anesteziju i intenzivnu terapiju gdje je obavljen porođaj B.M, opisao je događaje koji su prethodili tragičnom ishodu.

"Iz Zaječara smo dobili poziv 21. aprila da imaju terminalni porođaj, da se klinička slika trudnice komplikuje visokom febrilnošću i niskom saturacijom i zahtevali njen prijem kod nas. Inicijalno je zbrinuta na Klinici za ginekologiju, ali s obzirom na težinu kliničke slike, vrlo brzo je došla u jedinicu intenzivne nege. Zaista smo učinili sve da i ovoga puta sačuvamo živote bebe i majke. Porođaj je krenuo iako smo imali planirani carski rez, to se na svu sreću završilo dobro, beba je stabilna, juče je testirana, PCR je negativan, ona je u bebi bloku, sa njom ne očekujemo neke probleme", rekao je Janković.

Objasnio je da je stanje majke bilo, kako je istakao, dramatično teško i tokom samog porođaja.

"Konzilijarno smo razmatrali različite opcije, hteli smo da porođaj uradimo u regionalnoj anesteziji kako majku ne bi stavljali na respirator. Ona se hrabro borila sa teškom situacijom, sa maskom za mehaničku ventilaciju uspela je da se uz pomoć osoblja Klinike za anesteziju, prirodno porodi. Međutim, njena situacija se pogoršavala, došlo je do HELP sindroma, naglog propadanja koagulacionog statusa i bubrežne funkcije, juče je dijalizirana ali je to toliko rapidno išlo. I pored svog našeg angažovanja, tokom noći svi specijalisti su dolazili u crvenu zonu da pokušamo nešto da učinimo, ali joj nije bilo spasa", kazao je Janković.

Ponovio je da ovakve situacije veoma teško padaju i zdravstvenom osoblju.

"Najteže je suprugu i porodici ali to je i emotivno razaranje ljudi koji rade. Zamislite taj trenutak od prekjuče kada smo svi bili zadovoljni što je porođaj dobro prošao, a sada ovo. Trebaće im puno vremena, previše je ovih dramatičnih situacija i oni zaslužuju da odu svojim kućama da se usredsrede na svoje porodice jer ovo zaista traje predugo", dodao je Janković i apelovao na sve građane da se vakcinišu jer ne postoji nijedan drugi način da se izbore sa opakim virusom.

Prema njegovim riječima, na Klinici za anesteziju i intenzivnu terapiju su imali osam trudnica koje su razvile teške forme bolesti.

"Jedan od najdramatičnijih trenutaka bio je kada smo imali porodilju koja je dobila dva srčana zastoja tokom porođaja. Na stolu, bukvalno u poslednjim sekundama carskim rezom, zajedničkim naporom akušera, anesteziologa i neonatologa spasli smo život malog Aleksandra koji je sada sa svojim ocem u Vranju", podsjetio je Janković na smrt trudnice iz ovog grada.

Direktor Klinike za ginekologiju Dejan Mitić rekao je da očekuje da Milica neće imati problema.

"Dete je dobre težine, ne bi trebalo da se kod nje razviju bilirubini. Biće pod intenzivnim nadzorom desetak dana nakon čega će biti puštena kući", kazao je Mitić.

On je takođe apelovao na vakcinaciju trudnica pozivajući se na američku studiju tokom koje je praćeno 20.000 gravidnih žena koje su primile cjepivo. Niti jedna, kako je istakao, niti njihove bebe nisu imale nikakvih negativnih efekata.

