Potresnim govorima podržali uhapšene Srbe na KiM: "Zašto Evropa ćuti"

LEPOSAVIĆ - Na Kosovu i Metohiji su se danas potresnim govorima obratili članovi porodice i prijatelji Srba koji su neopravdano uhapšeni na KiM, a njihove poruke potresle su sve okupljene.

Okupljenim građanima u Leposaviću ispred opštinske zgrade obratila se Milica Vlašković, majka uhapšenog Nemanje Vlaškovića, koja je poručila da je njen sin nije kriv, da je nevin.

Vlašlović je sa suzama u očima i drhtavtim glasom kazala je da je njen sin, Nemanja, samo prisustvovao demokratskom protetsu, dodajući da je svaka laž i optužba protiv njega, preteška.

"Narode moj mnogo mi je teško, preteško, tuga i bol, strah, crne misli. Danas stojim ovdje, ne znam kako stoji, ali stojim zbog Nemanje, zbog sve dece, Bože daj mi snage. Stojim ispred svih majki, koje saosećuju moju tugu, bol, dijele moju sudbinu. Vi znate, zna Bog, ali znaju i oni, moj sin je samo, kao časni sin svog naroda, izrazio miran i dostajanstven protest i neslaganje protiv sile koja nam je nametnuta. Svaka optužba i laž koja je izrečena protiv mog deteta je teška i preteška", poručila je Vlašković.

Vlašković je dodala da njen sin nije kriv za optužbe koje mu se stavljalju na teret.

"Molim ti se Bože, nevin je i tvoju se pravu uzdam i u Tebe, kao majka. Na svakog od nas mogu da upere prst. On je izrazio miran protets, na šta ima pravo svaki čovjek na svijetu, ali nažalost nas ovdje mogu da nišane, hapse. Moje dijete nije krivo, moj sin je nevin, nevina su djeca, bojim se da ovdje nije kraj", rekla je Vlašković.

Ona je upitala "zašto nas odvode i kada će kraj svemu ovome".

"Moj sin me drži ovdje da stojim, da ne padnem, ako padnem ja pašće i on na pravdi Boga", rekla je Vlašković.

Nemanji Vlaškoviću kojeg su pripadnici Kosovske policije uhapsili zbog navodnog napada na novinare, Osnovni sud u Sjevernoj Mitrovici odredio je pritvor od 30 dana.

Sestra uhapšenog Dalibora Spasića: Jedina krivica mog brata je što je Srbin, zašto Evropa i svijet ćute?

Danka Spasić, sestra uhapšnog zdravstvenog radnika Dalibora Spasića, poručila je tokom protesta Srba u Leposaviću da je jedina krivica njenog brata to što je Srbin, što ne želi da ode sa Kosova i što želi da njegovo dijete odrasta na Kosovu.

"Prije šest i po vijekova ništa se u Evropi nije dogodilo značajnije od Kosovskog boja, kada su Srbi vojno stradali za krst časni, veru i slobodu. Cena je bila skupa, najskuplja. Mi smo je platili i nismo pitali koliko košta. I danas šest i po vekova kasnije nije mnogo drugačije. Još traje bitka na Kosovu i za Kosovo. Opet su došla crna i mračna vremena za naš narod, opet Srbi stradaju na pravni Boga, oni nedužni, a ipak su nekome krivi. Stradaju samo zato što su Srbi i što se ne odriču svojih korijena i svete srpske zemlje, Kosova", rekla je Spasić.

Ona je podsjetila da je kosovska policija na Jarinju, prije dva dana, uhapsila njenog brata Dalibora.

"Označen je kao zlikovac i kao kriminalac. Svi oni koji znaju ko je Dalibor Spasić, znaju da je on dobar čovjek, častan, pošten, zdravstveni radnik... Nema onoga kome nije pomogao. Njegov osmijeh i njegova dobrota su svima pomogli. Ko god mu se obratio u Mitrovici, on je pomogao. On nije zlikovac, nije kriminalac, on je dobar čovjek, otac, sin, suprug, brat. Ovo je mnogo teško", rekla je kroz suze sestra uhpšenog Spasića.

Dodala je da je njen brat čovjek koji je svima činio dobro.

"Svi znamo za onu izreku - ko pjeva zlo ne misli. A on je to - i muzičar i pjevač i brat i suprug i otac. Dečko koji je svakome samo osmijeh darivao. Njegova dobra narav i topla ljudska riječ mnogo su značile čak i najtežim bolesnicima. I upravo on takav je proglašen za kriminalca i napadača. Uhapšen je pred ženom i malim djetetom. Oni su i dalje u nevjerici i šoku kao što smo i mi. Zašto je uhapšen? Koja je njegaova krivica? Zato što je Srbin, zato što je sa Kosova", naglasila je Spasić.

Dodala je da protiv njenog brata ne postoje nikakvi dokazi za bilo kakvu krivicu.

"Oni dokaze nemaju, ali silu i snagu imaju i to demonstriraju. Zašto Evropa i svijet ćute, zašto svi ćute? Da li treba svako od nas da strijepi strahuje da će biti sljedeći? I šta nas čeka sutra? Zar nam više ne daju da mirno protestujemo protiv nepravde, kao što je to moj brat činio? Zar više nemamo prava da se borimo za svoja prava, zar su nam i to oduzeli? Da li je to ta demokratska Evropa koja toliko govori o ljudskim pravima i slobodi? Gdje je ta naša sloboda", upitala je Danka Spasić.

Upitala je i da li se slobodom može zvati život gdje ste ograđeni žicama.

"Da li je to ova sloboda sa žicama, gde su Kforovci, gdje je Rosu policija? Mi nemamo više našu slobodu. Ko će mojoj bratanici da objasni gdje joj je tata i zašto ga nema i kada će doći? Ko će mojima mami i tati, koji su sina vaspitavali da bude Srbin i da mu je to najveća obaveza da objasni gdje im je sin, ko će nam vratiti san koji nam ne dolazi na oči već dva dana? Da li mirno spavaš Evropo dok jedno dete ne može da zaspi i doziva oca da ga poljubi za laku noć", rekla je sestra Dalibora Spasića.

Spasić je istakla da je jedina krivica njenog brata to što je Srbin.

"Svi znamo da je Daliborova jedina krivica to što je Srbin i zato što ne želi da ode sa Kosova, zato što želi da njegovo dijete odrasta ovdje. Je l to naša krivica, jer smo svi mi Dalibor Spasić, Nemanja Vašković i Uroš Vukašinović? Molim sve ljude ovdje da budu uz nas da nam budu podrška, jer nam je to prijeko potrebno", rekla je Spasić.

Ona je zahvalila svima koji su se okupili u ime svoje porodice i porodica svih uhapšenih Srba.

"Vratite mi brata, vratite mojim roditeljima sina, dozvolite nam da noćas spavamo mirno", poručila je na kraju obraćanja na prostestu Srba u Leposaviću Danka Spasić.

U Sjevernoj Mitrovici kik bokseri održali javni trening u znak podrške Lunetu Milenkoviću

Članovi kik boks kluba "Kosovska Mitrovica" održali su danas trening na platou iza Tehničke škole u Sjevernoj Mitrovici u znak podrške nedavno uhapšenom Milunu Lunetu Milenkoviću, treneru ovog kluba.

"Kik boks klub 'Kosovska Mitrovica' danas je održao javni trening, kao sportski i jedini vid protesta koji će se održavati u narednim danima, i jedini vid protetsta koji klub podržava. Održali smo trening kao protest za našeg sportskog trenera i životnog učitelja Miluna Milenkovića koji je nepravedno uhapšen", kazao je pomoćni trener kik boks kluba Aleksandar Alagić, prenosi Kosovo Online.

Ovaj klub broji mnogo mladih šampiona, uključujući svjetske i evropske prvake.

Milenković je uhapšen u Sjevernoj Mitrovici 13. juna.