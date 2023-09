Potresno svjedočenje glumice Milene Radulović: Tukao me šakama

BEOGRAD - Nakon petnaestominutne pauze, pred Višim sudom u Beogradu nastavljeno je suđenje Miroslavu Miki Aleksiću optuženom za polno uznemiravanje učenica i silovanje, a glumica Milena Radulović nastavila je da odgovara na pitanja Aleksićevog advokata.

Na pitanje da li je pozvala A. B. da bude svjedok, Milena Radulović je kazala da nijednu od djevojaka koje poznaje nije zvala jer je smatrala da je to stvar ličnog izbora.

Advokat Zoran Jakovljević, koji zastupa Aleksića, potom je upitao da li je škola glume koju je pohađala, a čiji je vlasnik Aleksić, bila obavezna, na šta je Radulovićeva odgovorila odrično. Potom je advokat upitao zbog čega je onda išla u nju.

„Ja sam je pohađala od 11. do 17. godine. Stekla sam svoje prijatelje, naučila sam mnogo stvari. Naučila sam da volim pozorište“, rekla je Radulovićeva.

Advokat ju je upitao da li joj je to bilo važnije od psihičkog i fizičkog zdravlja.

„Kako sam mogla znati da će mi se to desiti. To je mesto koje sam volela najviše. Mesto na kom sam se osećala najsigurnije i koje sam volela. Kada se desio taj prvi poljubac u oktobru bila sam u šoku. Pokušala sam da opravdam, mislila sam da je to test da vidi da li sam jaka. Onda je na času jednom prstima pentrirao u moje telo. Tada sam shvatila da nešto nije u redu. Osetila sam izdaju, čovek kome sam najviše verovala mi je načinio tako nešto. Izgubila sam samopouzdanje. Pitala sam se zašto baš meni? Osetila sam se prljavo“, kazala je Radulovićeva.

Radulović je ispričala da silovanje nije ranije prijavila, između istalog, jer ga se plašila i jer je pokazivao da ima moć i kako može da manipuliše time šta je vježba, a šta ne pa ju je, kako tvrdi, jednom prilikom pred grupom polaznika škole istukao. Ispričala je da ju je šamarao, tukao šakama, da je udarila glavom u ormar, kada je shvatila da sve to nije vježba.

Ona je, podsjećanja radi, prehodno ispričala da je više puta željela da kaže Aleksiću da prestane sa tim neprimjerenim radnjama.

„Želela sam više puta da mu kažem. Želela sam više puta dok se ne događaju te radnje, postojali su časovi kada nije bilo napada da mu kažem da me pusti na miru, da mi kaže zašto to radi“, rekla je glumica na današnjem ročištu. Odgovarajući na pitanja istakla je da mu kasnije nije rekla, ali je opisala kako je izgledalo kada se zatekne u istoj prostoriji s njim.

„Kasnije, kada sam bila prinuđena da budem u istom prostoru s njim, samo sam želela da se sklonim, pobegnem, nisam želela da imam ikakvu komunikaciju s njim“, rekla je ona.

Mlada glumica je izjavila i da je prijavu odlučila da podnese nakon što je razgovorala sa koleginicom, Ivom Ilinčić. Kako je rekla, tada su njihove porodice već znale šta su doživjele.

„Kada su me pozvale T. Đ. i M. Đ. i ispričale svoju priču, tada sam odlučila da sam spremna da o svemu progovorim. Decembra, pre podnošenja prijave, rekla sam da ne mogu da ćutim i da se osećam krivo što ništa dosad nisam uradila. Tada sam imala želju da ne počne drugo polugodište u školi jer sam znala da Mika ima grupu od pet, šest devojaka. Znala sam da je radnje radio u kasnijem periodu, u drugom polugodištu. Bila sam sigurna da će tri od šest devojaka da pretrpe neki vidi uznemiravanja“, rekla je hrabra glumica.

Odgovarajući na pitanja advokata istakla je da je Aleksić to činio mnogima, i u njenoj grupi u školi.

„Te osobe nisu htele da proživljavaju ovo ponižanje koje ja svakodnevno proživljavam“, rekla je ona, a prenosi Nova.rs..

Aleksić je, podsjetimo, optužen za četiri krivična djela silovanja, od toga dva u produženom trajanju i pet krivičnih djela polnog uznemiravanja, od čega su dva takođe kvalifikovana u produženom trajanju. Njega je prva za seksualno zlostavljanje prijavila upravo glumica Milena Radulović, a ubrzo se optužbama protiv njega pridružila Iva Ilinčić, pa i druge djevojke.