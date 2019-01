Potukao se s čovjekom zbog psa pa ga ubio iz pištolja

KARLOVAC - Ličanin Milan Karakaš na Županijskom sudu u Karlovcu nepravosnažno je osuđen na 12 godina zatvora za ubistvo Karlovčanina Lovrana Prpića koje se dogodilo 21. maja 2017. u mjestu Brinje ispred ugostiteljskog objekta Bendiks.

Osuđeni je, nakon što je unutar lokala došao u verbalni i fizički sukob s Lovranom Prpićem, izašao iz lokala te došao do svog vozila koje se nalazilo parkirano ispred lokala te uzeo pištolj Luger kalibra 9 mm, repetirao ga i ispalio tri metka koja su Prpića usmrtila na licu mjesta, piše "Kaportal", a prenosi "Index.hr".

U obrazloženju presude se između ostalog kaže kako je optuženik Karakaš naveo da se nalazio "u predmetnom lokalu u koji su ušla njemu dvojica nepoznatih muškaraca koji su bili vidno pijani te da je pokojni stavio na šank psa i to između čaša, a da ga je konobarica molila da makne tog psa, ali Prpić je odbio da to učini".

"Konobarica je u njega pogledala prestrašeno pa je zaključio da ga traži pomoć i zato je i on rekao Prpiću da psa stavi na pod. Međutim, Prpić je to odbio, optuženik ga je pitao odakle je, na što mu je Prpić odgovorio da je iz Karlovca, a optuženik ga je priupitao da li i u Karlovcu tako stavljaju pse, a ovaj mu je odgovorio da ne i da je pas za njega gospodin. Pokojni Prpić je tada krenuo prema njemu, a za njim je krenuo i ovaj drugi te ga je pokojni udario šakom u glavu", piše u obrazloženju.

Nakon toga, verbalni sukob je prerastao u fizički kad je, kako tvrdi optuženi, pokojni krenuo prema njemu te ga je udario.

Sukob je, smatra sud, završio u kafiću. A optuženi je po pištolj otišao nakon što je nadjačan u sukobu, s namjerom da ubije muškarca.

"Prema tome, vijeće je s potpunom sigurnošću utvrdilo da je optuženik počinio kazneno djelo ubojstva na način na koji ga se to tereti izmijenjenom optužnicom Županijskog državnog odvjetništva u Karlovcu. Iz rezultata provedenog dokaznog postupka proizlazi da je fizički sukob između optuženog s jedne strane te pokojnog Prpića i svjedoka Lukšića s druge strane završio u lokalu. Nadalje, utvrđeno je da je optuženik izašao iz lokala te došao do vozila i iz vozila uzeo pištolj kojeg je napunio mecima i pored vozila dočekao pokojnog Prpića koji je izlazio iz lokala. Vijeće nije pronašlo niti jedan razlog zbog kojeg bi pokojni Prpić i svjedok Lukšić izlazili iz lokala s namjerom da nastave fizički sukob s optuženim jer su optuženika već u prethodnom fizičkom sukobu nadjačali. Prema tome, kako nije u tom trenutku postojao napad pokojnog Prpića i svjedoka Lukšića prema optuženiku, to je isključeno i postojanje nužne obrane od strane optuženika pa time i svako prekoračenje takve nužne obrane. Stoga je evidentno da je optuženik kada je po izlasku iz lokala došao do vozila uzeo pištolj i napunio ga mecima nije imao obrambenu volju, već da je te radnje poduzeo upravo u cilju da pokojnog Prpića liši života što je i učinio kada je ovaj izišao iz lokala na način da je u njega ispalio tri hica od kojih su dva bila smrtonosna, a jedan od ta dva ispaljen je iz blizine od 90-100 cm te su hici ispaljeni jedan za drugim", stoji u obrazloženju.

Dodaje se da je sud imao u vidu da je optuženik Karakaš bio isprovociran fizičkim povredama koje je zadobio od pokojnog Prpića, te da je "postupao usljed pretežno steničkog afektivnog stanja manjeg do srednjeg intenziteta zbog čega su njegove sposobnosti shvaćanja značenja djela i upravljanja svojom voljom bile smanjene, ali ne bitno, i to usljed poremećaja ličnosti s narcističnim i dissocijalnim obilježjima uz zlouporabu alkoholnih pića, time da se je u utvrđen stupanj alkoholiziranosti optuženik doveo samoskrivljeno".

"Vijeće je nadalje imalo u vidu i stupanj krivnje s kojim je počinjeno ovo kazneno djelo, odnosno da je optuženik postupao s izravnom namjerom da pokojnog Prpića liši života kao najviše vrijednosti te je sud pri tome uzeo u obzir i stupanj povrjeđivanja zaštićenog dobra i težinu počinjenog kaznenog djela, odnosno da je oštećenik Prpić uslijed zadobivenih ozljeda na mjestu preminuo te je stoga optuženiku Karakašu s obzirom na sve navedeno izrečena kazna zatvora u trajanju od 12 godina, u što se ima uračunati vrijeme provedeno u istražnom zatvoru i to u razdoblju od 21. svibnja 2017. pa nadalje, smatrajući da će izrečena kazna zatvora u dovoljnoj mjeri utjecati na optuženika da ubuduće ne čini takva i slična kaznena djela, a da će ujedno utjecati i na druge osobe da ne čine kaznena djela čime će biti ostvarene sve zakonom propisane svrhe kažnjavanja", zaključuje se u obrazloženju presude.