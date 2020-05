Potukli se na semaforu, jurili po gradu pa se sudarali

ZAGREB - Nesvakidašnji obračun dvojice vozača na ulicama Novog Zagreba danas oko 14 sati dobiće i sudski epilog.

Zbog oduzimanja prednosti, što je za sobom "povuklo" niz nesuglasica u saobraćaju dok su se vozili po Ulici SR Njemačke, koja dijeli naselja Sopot i Utrinu, na semaforu su vozači opel korse i audija ušli u sukob. Letjele su šake i došlo je do naguravanja, a saputnica u opelu je svojom vikom i mahanjem rukama pokušavala da smiri uzavrele strasti dvojice vozača.

Sve se to odvijalo naočigled drugih vozača koji su ih posmatrali u koloni, a neki od njih su čak pokušavali da spriječe sukob.

S obzirom na to da se tuča dogodila na semaforu za vrijeme crvenog svjetla, ubrzo je 26-godišnji vozač opela sjeo s partnerkom u svoj auto i startovao ga. Ali, umjesto da ide pravo, skrenuo je desno u drugu saobraćajnu traku kako bi se zabio u audijev desni dio. Nakon toga je dao gas i pobjegao kroz raskrsnicu po Aveniji Dubrovnik u smjeru Avenije Mala, a iznervirani 38-godišnji vozač audija ga je pratio.

Ali tu obračunu nije bio kraj. Došavši do raskrsnice s Holjevčevom avenijom koja dijeli Sopot od Sigeta, opel korsa je stala na semaforu, a na nju se, na metar, "prilijepio" vozač audija pa je ekipa iz opela izašla te ih je audi zamalo pregazio. Na kraju su muškarac i djevojka ponovno sjeli u auto i polukružno se okrenuli po Aveniji Dubrovnik u pravcu Poreske uprave. Ona je u međuvremenu mobilnim pokušavala nekoga da nazove. Da li je to bila policija ili su policiju pozvali građani s obzirom na to da je situacija u saobraćaju izmakla kontroli, nije poznato.

Iz PU zagrebačke su za Jutarnji.hr potvrdili da su intervenisali i da su protiv oba muškarca podnijeli prekršajne prijave za naročito drsko ponašanje.

A kako Jutarnji neslužbeno saznaje, uslijediće i krivična prijava protiv vozača opela zbog oštećenja tuđe stvari. Jesu li vozači bili pod uticajem nečega ili samo "kratkog fitilja", list nije imao saznanja.