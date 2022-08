Potvrđen drugi slučaj majmunskih boginja u Crnoj Gori

PODGORICA - U Crnoj Gori potvrđen je danas drugi slučaj majmunskih boginja, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje.

Navodi se da ovaj slučaj nije u epidemiološkoj vezi s prethodnim (prvim) slučajem.

Registrovani slučaj je crnogorski državljanin i dobrog je opšteg stanja.

"Sprovedene su sve neophodne protivepidemijske mjere prema oboljelom i kontaktima, u cilju sprečavanja i suzbijanja širenja pomenute zarazne bolesti. Takođe, obaviještene su sve nadležne institucije u skladu s nacionalnim i međunarodnim protokolima", naveli su iz IJZ.

Majmunske boginje obično počinju povišenom tjelesnom temperaturom, bolovima u mišićima, umorom i glavoboljom, može se javiti bol u grlu i kašalj. Takođe, može doći do uvećanja limfnih čvorova (limfadenopatija). U periodu od jednog do tri dana (ponekad i duže) nakon pojave groznice, kod pacijenta se razvija ospa koja prolazi kroz faze makule, papule, vezikule, pustule i kraste koje na kraju otpadnu. Bolest obično traje dvije do četiri neđelje.