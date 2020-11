Povrijeđena četiri policajca na protestima u Ljubljani, uhapšena tri demonstranta

LJUBLJANA - Tokom sinoćnih neprijavljenih prostesta protiv mera vlade u Ljubljani u sukobu demonstranata s policijom povrijeđena su četvorica pripadnika specijalne policije, a uhapššeno je nekoliko izgrednika, saopštio je ministar unutarašnjih poslova Aleš Hojs.

Hojs je reako da je u neprijavljenim protestima na kraju učestvovalo od 400 do 600 ljudi koje je nazvao "anarhistima", dodavši da su među njima zapaženi i ekstremni pripadnici navijačkih grupa, kao elementi "podzemlja", a policiju su napadali fizički i granitnim kockama, pa je ona bila prisiljena da upotrebi vodeni top i druga sredstva prisile, prenosi agencija Hina.

Policija je uhapsila tri osobe na licu mjesta, a ima dosta snimljenog materijala, naveo je Hojs, dodavši kako očekuje da će "biti procesuirani" svi koji su napadali policiju i učestvovali u okupljanju zabranjenom u vrijeme epidemije i "u danu kad je od kovida-19 umrlo 30 ljudi".

To ni #protest! To je shod huliganov! To niso protestniki! To so huligani, kriminalci! Kdo drug fizično napada može postave? #VsiSmoPolicija Ljubljana nov 2020 pic.twitter.com/Azx2vygo2U