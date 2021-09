Požar u kovid bolnici u Tetovu odnio najmanje 14 života: "Strašna nesreća"

TETOVO - Najmanje 14 osoba stradalo je u požaru, koji je sinoć zahvatio improvizovanu, privremenu kovid bolnicu u centru makedonskog grada Tetova, saopštili su makedonski zvaničnici.

Požar, koji je izbio oko 21 sat, ugašen je.

Tijela žrtava prebačena su u forenzički centar, a pokrenuta je i istraga, prenosi portal Telma.

Ima i povrijeđenih koji su prebačeni u Skoplje.

Na snimcima na društvenim medijima vidi se zgrada bolnice u plamenu i gusti oblak crnog dima kako se uzdiže u vazduh u blizini glavnog puta u Tetovu, dodaje BBC.

Požar je gasilo ga je sedam vatrogasnih vozila sa 30 vatrogasaca.

Kako navodi Telma, pozivajući se na neimenovane izvore, vatra je uništila sve pred sobom, čak i metalne cijevi za vodovod, kao i jedno vozilo udaljeno nekoliko metara od bolnice.

Na lice mjesta, stigao je i ministar zdravlja Makedonije Venko Filipče.

FIlipče je noćas na Twitteru izrazio najdublje saučešće porodicama stradalih.

"Ovo je veoma tužan dan" naveo je Filipče i dodao da je nekoliko pacijenata hitno prebačeno u bolnicu u Skoplju.

Filipče je požar opisao kao "strašnu nesreću", ne navodeći detalje.

Povodom nesreće oglasio se i makedonski premijer Zoran Zaev koji je rekao da je uzrok požara eksplozija i da je u toku istraga.

On je konstatovao da je požar ugašen, ali da su sa njim ugašeni i mnogi životi.

On je na svom Facebooku izrazio saučešće porodicama žrtava i poručio da je pokrenuta istraga.

Predsednik Stevo Pendarovski izrazio je na Facebooku saučešće porodicama žrtava, a povrijeđenima poželio uspješan oporavak.

Privremena bolnica navodno je izgrađena prošle godine kako bi se u njoj zbrinjavali ljudi, koji boluju od teškog oblika korona virusa.

#Prayfortetovo The modular hospital in Tetovo is engulfed in fire, with casualties and injuries. May Allah have mercy on the dead and heal the wounded pic.twitter.com/4HlJkU4yV5