Požar u parfimeriji u Novom Sadu, bačen molotovljev koktel?

Danas nešto pre 20 časova izbio je požar u objektu Tiffany Shop u Primorskoj ulici. Kako saznaje naš portal, nepoznata muška osoba bacila je molotovljev koktel u objekat i to dok su se u njemu nalazile radnice. Na svu sreću radnice su na vreme pobegle iz objekta. Policija traga za počiniocem. Više na nsuzivo.rs #vatrogascins

