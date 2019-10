Požari na jugu Srbije, angažovano više od 200 vatrogasaca

Dok vatrogasci pokušavaju da se izbore sa požarom na Staroj planini koji bukti od nedjelje, na jugu Srbije buknula su još dva požara - u Trgovištu i kod Prokuplja, prenio je RTS. U akciji gašenja angažovane je više od 200 vatrogasaca. Mještani nisu ugroženi.

U dijelu opštine Trgovištu proglašena je vanredna situacija zbog požara.

Na teritoriji opštine Trgovište vatra je zahvatila nisko rastinje i drveće na planinskom području opštine, ka susjednom Bosilegradu.

Na planini Vidojevici, kod Prokuplja, gori više od 30 hektara šume i niskog rastinja.

​Požar je buknuo juče na Kruškovom brdu i lokalizovan je, ali se, zbog vjetra, vatra ponovo razbuktala.

Za sada kuće u obližnjem selu Vidovaci nisu ugrožene, kao ni astronomska opservatorija koja je udaljena tri kilometra.

​Požar gase ekipe vatrogasne jedinice iz Prokuplja.

Situacija se ne smiruje ni na Staroj planini.

Sreten Savov, iz Štaba za vanredne situacije Pirota, rekao je Tanjugu da je Grad Pirot sve svoje resurse stavio na raspolaganje vatrogasnim snagama koje se bore protiv vatrene stihije na Staroj planini.

Savov je kazao da je, nakon cjelodnevnog obilaska terena, konstatovano da za sada nisu ugroženi naseljeni dijelovi Stare planine, prije svega sela Topli Do i Dojkinci, kao i da je Pirot stavio na raspolaganje vatrogasnim snagama Planinarski dom kod sela Dojkinci.

Što se tiče kritičnih mjesta, ona su locirane i vatrogasne jedinice iz cele Srbije uspjele su da zaustave vatru na nekih 10 do 20 kilometara od naseljenih mjesta, tačnije od sela Topli Do i Dojkinci, naveo je Savov.

PRAY FOR STARA PLANINA!!!! @manuchao The village that you have visited few days ago is in danger as well as the whole Stara Planina pic.twitter.com/4rpnXtneeN