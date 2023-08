Poznata influenserka: Pravite se pošteni, a čeprkate da nađete snimak ubistva žene

Profil @njezvanova na društvenim mrežama prati nekoliko stotina hiljada ljudi, a iza njega je Nataša Gardašević-Kovačević koja je ukazala da veliki broj ljudi na Balkanu ima duple aršine i da su nju mnogi "pošteni" osudili što je objavila video na kojem se vidi da doji djecu, no isti ti "pošteni" onda na internetu traže snimak ubistva iz Gradačca.

"Desi se ubistvo, femicid, desi se da žena bude ubijena, koja je prijavila porodično nasilje. Desi se da ta žena bude ubijena u lajvu, na društvenoj mreži i da ta mreža ukloni taj sadržaj zbog nasilja. Hiljadu puta smo govorili da se ne treba ponašati senzacionalistički kad su te stvari dešavaju, znam da inspiriše na slično ili isto. I vi u takvoj situaciji čeprkate da nađete snimak, da vidite, jer to je za vas senzacija kako je jedan ludak, jer znamo da je odsustvo empatije psihopatologija, da li je afekat ili šta, ubio je svoju ženu pred djetetom i ubio putem još neke ljude... I vi čeprkate da nađete snimak, da vidite kako se to desilo jer je snimak makao Instagram prije nego što ste uspjeli da ga vidite", navela je ona uz opasku:

"I vi mi se onda nađete pošteni kad ja izbacim sliku gdje tandemski dojim dvije bebe s prevashodnom namjerom i ciljem."

Dodaje da su ljudi na Balkanu vrlo skloni da imaju duple aršine.

"Prati me 200.000 ljudi na Instagramu, u Crnoj Gori samo 13 posto žena doji, da ohrabrim one žene jer dojenje je generalno jako teško i zahtjevno i vi se nađete poštene kako je to jedan intiman čin, a ovamo tražite da vidite kako je čovjek ubio ženu. E, u tome se ogleda vaš moderni personaliti i ogleda vam se ko ste. Ljudi na Balkanu su vrlo skloni da imaju duple aršine i da se prave pošteni ili na tuđi raču ili dok ih neko gleda. Kad se ugase svjetla onda tražite snimak gdje je čovjek ubio ženu", navela je crnogorska influenserka, prenosi "Avaz".