Poznata srpska TV voditeljka se rasplakala usred emisije: "Neću da im prodam kuću"

Srpska TV voditeljka Marija Veljković se rasplakala u posljednjoj emisiji "Novi početak", kada je mladom bračnom paru pokazala tri kuće od kojih treba da izaberu jednu koja će biti njihov dom.

Jedna od kuća koje su bile u ponudi bila je i kuća voditeljke Marije Veljković, koja je u posljednjem trenutku odustala od toga da je proda.

Prvo imanje koje je pokazala bračnom paru bilo je u Donjoj Kamenici pored Knjaževca, u kojoj je ona odrasla. Marija je otkrila da kuća ima 50 kvadrata, da se nalazi na osam ari placa i ima pomoćne objekte. Marija i njena majka su naslijedile kuću kada je voditeljkin otac preminuo, a ona sama je na početku otkrila da je riješila da je proda "jer ne ide tamo često".

Kada je na kraju emisije bračni par riješio da kupi njenu kuću, Marija je zastala i pitala ih da li može da porazgovara s režijom. Tada je prišla organizatorima sa suzama u očima i rekla "Ja ne mogu. Moj tata se rodio u toj kući" i zaplakala.

Režija je pitala da li želi da prekinu snimanje, a ona je u suzama samo klimnula glavom i nestala iz kadra. Potom je obrazložila promjenu svoje odluke.

"Ja ne mogu da prodam kuću. Neću da im prodam kuću. Pa ne mogu, tata mi se rodio u toj kući. Recite im da nije na prodaju", rekla je voditeljka grcajući u suzama, a potom je nastavila.

"Mislila sam da je najbolja i najrealnija, i moja i mamina opcija, posle tatine smrti da kuću prodamo. Stvarno je fakat da ja u ovoj kući nisam bila godinama, da ne kažem decenijama, odnosno da sam ovde bila kao dete, ali jednoistavno je to kuća koja je pripadala mom ocu, u kojoj je moj otac rođen i ja iz nekih emotivnih razloga, iz razloga tih što želim da moja deca znaju odakle smo potekli, neću kuću da prodam. Volela bih da se vratim ovde. Prosto znam da je sada nemoguće da živim ovde jer ovo je četiri sata vožnje od Beograda, ali nekako ne bih volela da otuđim nešto što je naše porodično", kazala je ona.

Iako rijetko dolazi na imanje, ipak želi da se jednog dana tu vrati.

"Ja toliko retko ovde dolazim, ali kad dođe čovek ovde i vidi ovu lepotu... a znaš da su ti odavde koreni i da si ovde vezan svojom genetikom... Ovde su mi se zaljubili baba i deda, ovde su dobili mog tatu i ja ne želim da budem ta koja će da se odrekne toga. Mi smo svi bili mnogo vezani za njega. On je nama bio stub porodice. Svi smo se oslanjali na njega i otkad njega nema, svi pogubljeni malo, i mama, i ja, i deca. Ovo je nekako vezano za mene samu, moj povratak ovde i to što ja ne želim da napustim ovo ovde je to što ja njemu dugujem", kazala je ona.

Marija je potom stala pred mladi bračni par, izvinila im se i saopštila da kuća ipak nije na prodaju, te su oni izabrali drugu nekretninu.

"Kuća koju ste izabrali nije na prodaju. Izvinite, molim vas, ali ja sam odlučila da kuću ne prodam, tako da vam je ostala samo druga kuća", navela je voditeljka.

