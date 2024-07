Poznati preduzetnik šakom udario književnicu iz Pule

PULA - ​Književnica iz Pule, Slađana Bukovac, ispričala je kako ju je jutros verbalno i fizički napao njoj nepoznat muškarac na parkingu. Slučaj je potvrdila i policija, rekavši da se sve dogodilo zbog parking mjesta. Policija nije otkrila identitet napadača, ali "Istarski" saznaje da se radi o poznatom pulskom preduzetniku.

"Obavještavamo vas da je juče oko 07.25 sati, na parkingu u Flanatičkoj ulici u Puli, 71-godišnjak zbog nesporazuma oko parking mjesta verbalno, a potom i fizički napao 52-godišnjakinju. Protiv muškarca se pokreće prekršajni postupak radi počinjenja prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira", saopšteno je iz PU istarske.

Bukovac je detaljno opisala kako se sve dogodilo nakon što je supruga ostavila u domu zdravlja. Kružila je parkingom dok se ne oslobodi neko mjesto. Parkirala je nakon što je jedan automobil izašao, a prije toga je čula kako neko trubi.

"Dok sam zaključavala vrata na automobilu jer mi ne radi centralno zaključavanje, do mene je doklizio veliki bijeli Jeep Cherokee sa zatamnjenim staklima, i iz njega je u sekundi izletio nabijen muškarac po prilici mojih godina, ošišan na ćelavo, u košulji i bijelim bermudama. Promrmljao je nešto o tome da je to trebalo biti njegovo mjesto (što nije tačno, parking nije strukturisan tako da postoji nekakav red za parkiranje nego čekaš da se oslobodi mjesto koje ti je najbliže), a onda je počeo urlati: 'Biži ća, go*no jedno, udariću te‘. Ponovio je to nekoliko puta, a onda me snažno udario šakom u rame", ispričala je Bukovac, prenosi "Istarski".

Muškarac joj je, kaže, još jednom zaprijetio udarcem. Kad mu je ona rekla neka ju slobodno udari, okrenuo se, bijesan i parkirao automobil nekoliko mjesta dalje.

Bukovac kaže da je vidjela kameru pa vjeruje da postoji i snimak cijelog incidenta. Premišljala se hoće li slučaj prijaviti ili ne, ali ipak je to učinila jer, kaže, ne radi se o njoj.

"Taj čovjek nije prvi put tako napao i udario, nije s tim ponašanjem započeo u pedeset i nekoj godini, nego sam prilično sigurna da je to radio i ranije, da je takav i kući, i da će naići i naredna žrtva. A to će možda biti neka žena koja se boji nasilnika", rekla je Bukovac za "Istarski", a prenosi "Jutarnji".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.