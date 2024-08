Poznati tiktoker objasnio zašto se Balkanci ne uklapaju u SAD: "Kupili su svinju..." (VIDEO)

Američki tiktoker Justus Reid objavio je video u kojem je objasnio zašto se ljudi s Balkana ne uklapaju u njegovoj zemlji.

Naime, Reid je nekoliko mjeseci boravio na Balkanu te na svom profilu često objavljuje zabavne videe sa svojih putovanja.

U zadnjem videu koji je pogledalo više od 500.000 ljudi prepričao je smiješnu priču vezanu za Balkance.

''Evo zašto se Balkanci ne uklapaju u SAD. Prije nekoliko ljeta moj prijatelj je radio u agenciji koja je slala ljude iz Hrvatske u Boston u sklopu programa 'Work and travel", rekao je.

Nastavio je kako su Hrvati za praznik htjeli da proslave pa su tražili svinju da je ispeku na ražnju, prenosi Dnevni.hr.

''Zvali su svuda i nisu mogli pronaći mjesto gdje mogu kupiti svinju. Onda su otišli u trgovinu u kojoj prodaju i udomljuju životinje, pa su udomili vijetnamsku svinju."

Nakon mjesec dana vlasnici trgovine zvali su da pitaju kako je malena svinja, ali sigurno nisu očekivali ovakav odgovor.

"Moji balkanski momci odgovaraju da je bila jako fina, odlična! Iz trgovine kažu: 'Bila? Kako to mislite?' Dečki su na to rekli da je bila ukusna, ispekli su je i pojeli. Zaposlenici iz trgovine bili su toliko šokirani da su ih prijavili policiji i deportovali! Ako vam to zvuči ludo, samo pitajte Amerikanca...", ispričao je Reid.

