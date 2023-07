Poznato gdje je deda Đorđe htio da ga sahrane

SOLUN - Đorđe Mihailović bio je čuvar srpskog groblja "Zejtinlik" više od šest decenija, a danas je preminuo u 96. godini.

Deda Đorđe je preminuo u svojoj kući, okružen porodicom, suprugom, kćerkom, ima i dvije unuke i dvoje prauničadi.

Već dvije nedjelje bio je jako loše. Promjene vremena nikako nisu odgovarale njegovim plućima, s kojima je oduvijek imao problema.

Već je godinama bio narušenog zdravlja, a umro je kako je i želio, u svojoj kući sa porodicom. Želja mu je bila da bude sahranjen na "Zejtinliku", gdje mu počivaju i otac i djed.

"Svih ovih godina poštovali su me svi - Srbija, naš konzulat ovde u Solunu i svi naši ljudi koji obilaze groblje. Sada mi dani prolaze mirno, porodično. Zdravlje i godine mi ne daju drugdje do da budem kod kuće. Sada mi je važno da vam kažem nešto. To pričam tolike godine i to svi treba da znaju - najbitnija je naša domovina, naša Srbija" isticao je deda Đorđe.

Dodao je:

"Ovdje na groblju, pored naših vojnika, kraj kojih smo svi godine proveli, sahranjeni su mi i deda i otac. Sad samo jednu želju imam - da budem sahranjen tu, pored njih, među našim vojnicima. I obavezno da me sahrane u našoj, srpskoj uniformi, u kojoj sam cijeli život proveo. Nadam se da će mi Srbija tu želju ispuniti, to joj ostavljam u amanet" rekao je deda Đorđe, prenosi "Informer".