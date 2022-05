Poznato kada će se znati rezultati obdukcije Zukorlića

NOVI PAZAR - Uzrok smrti Muamera Zukorlića poslije obavljenje obdukcije biće poznati za sedam do 30 dana, rekao je danas njegov sin i predsednik Stranke pravde i pomirenja Usame Zukorlić za TV K1.

"Interno su mi ljekari rekli da će rezultati biti za sedam do mesec dana. Učestvovale su ekipe ljekara iz Niša, Sarajeva i Hamburga. Kolege iz Niša daće su rekle da će dati maksimalan doprinos da bude u što kraćem periodu", rekao je on.

Na pitanje šta će biti preduzeto ako se utvrdi da uzrok smrti nije bio srčani udar on je odgovorio da će biti otvorena istraga.

"To će tužilaštvo uraditi skladu sa zakonom. Cilj je da se dođe do istine ko je imao umiješane ruke u tu smrt. Kao porodica, nećemo se smiriti dok ne nađemo ko je učestovao u tako nekom potencijalnom zločinu, i uradićemo sve da bude privedena pravdi", rekao je on.

Dodao je da je da uvrđivanje uzroka smrti Muamera Zukorlića koji je kada je preminuo bio i potpredsjednik Narodne skupštine Srbije, nije mala stvar već da je osjetljivo pitanje, koje može imati posljedice 100 godina u budućnost.

"Pravosudni organi Srbije ispoštovali skoro sve što smo tražili. Hvala islamskoj zajednici u Srbiji koja je insistirala na novom ukopu u najljepšoj džamiji u Novom Pazaru", rekao je on.

Muamer Zukorlić je poslije ekshumacije sahranjen u haremu Altun Alem džamije u Novom Pazaru uz prisustvo velikog broja poštovalaca, a ranije je bio sahranjen u selu Orlje.

"Znao sam da ga poštuju i cijene, ali nisam znao koliko naroda voli rahmetli muftiju Muaerema Zukorlića", rekao je Usame Zukorlić napominjući da nije samo riječ o Muslimanima nego i Srbima.

Do ekshumacije je došlo pošto je porodica iznijela sumnje fundirane na analizama uzoraka da Muamer Zukorić nije umro od srčanog udara već da su u tkivima pronađene teški metali koji su mogli da uzrokuju trovanje.

Usame Zukorlić kaže je prilikom prve sahrane nisu urađene neke normalne procedure, a porodica se nije ponijela neozbiljno već je uzorke pokojnika nezavisno dala na analizu.

"Osnovana sumnja po rezultatima koji su konstatovali da ima tragova teškog metala, je da postoji vjerovatnoća da je do smrti došlo usljed trovanja. Odgovore treba dati obdukcija, da znamo precizno" rekao je on.

Dodao je da je privatna istraga koju je sprovela porodica skromna u odnosnu na obdukciju koja je upravo završena.

On je naveo da je dan pred ekshumaciju došlo do promjene pa su umjesto ekipe lekara sudske medicine iz Beograda, koji nisu mogli da sastave ekipu, uškočile njihove kolege iz Niša.