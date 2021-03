Poznato kako će izgledati potvrde o vakcinaciji u EU

Definisan je izgled sertifikata o vakcinaciji na nivou Evropske unije.

Kako je za Jutarnji list pojasnio Krunoslav Capak, šef Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i član Nacionalnog štaba civilne zaštite, u sertifikatu će obavezno biti navedeno ime i prezime vakcinisane osobe, državu iz koje dolazi, ime vakcine koja je korištena, datum vakcinacije, serijski broj vakcine te bar kod kojim će se moći očitavati podaci.

"Definiran je izgled certifikata o cijepljenju, no zasad se oni koriste samo u medicinske svrhe, a ne u svrhu prelaska granice. Sad se intenzivno razgovara i o korištenju certifikata za prelazak granice, sigurno će doći vrijeme kad će EU donijeti odluku, ali još postoji puno pitanja i kontroverzi", rekao je Capak te dodao kako zasad ni jedna zemlja EU nije donijela odluku o prelasku granice na osnovu vakcinacije, ali postoje bilateralni dogovori.

"I mi imamo neke bilateralne razgovore da međusobno priznamo certifikate o cijepljenju", dodao je Capak.

Dodatno je pojasnio kako još uvijek ne postoje vizuali, nego dogovor na nivou EU o sadržaju koji bi morao sadržavati sertifikat, odnosno, kako se kolokvijalno zove, kovid-pasoš.

"Postignut je dogovor o samom sadržaju certifikata. On treba sadržavati ime i prezime osobe, cjepivo koje je korišteno, datum cijepljenja i serijski broj cjepiva", objasnio je Capak.

"Takođe, trebala bi biti navedena i država. S obzirom na to da se ide na smart rješenje", kaže Capak i dodaje da će trebati do tri mjeseca da to profunkcioniše.

Naime, još uvijek se na nivou Unije razgovara hoće li građani koji su se vakcinisali dobiti smart kartice ili hoće li imati kod koji će se moći očitati na mobilnom telefonu.

"Čini mi se da je najizglednija ta varijanta s QR kodom, no kako ovdje govorimo o velikom broju ljudi iz cijele EU, jasno je da je to velik posao i za samo prikupljanje podataka, ali i za stručnjake koji će nalaziti informatičko rješenje", zaključuje Capak te dodaje da će za državljane Hrvatske vrijediti pravila kao i za ostatak Evrope.

Već sada svi građani koji su vakcinisani, nezavisno kojom vakcinom - Pfizer, Moderna ili AstraZeneca - dobijaju potvrdu o vakcinaciji, odnosno karticu na koju se upisuje njihovo ime i prezime, vakcina koju su primili i serijski broj. Riječ je o kartonskoj kartici na koju se dodatno upisuje i kada se primi druga vakcina. Različiti proizvođači imaju različite kartice, ali princip je isti. Takođe, na svakoj se kartici nalazi i QR kod, ali na njemu se ne nalaze podaci osobe koja je vakcinisana, nego vakcinisani pomoću tog koda mogu dobiti informacije o samoj vakcini koju su primili.

Potvrde koje sada primaju vakcinisane osobe kartonske su kartice s osnovnim podacima i zasad se koriste isključivo u medicinske svrhe.