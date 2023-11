Poznato kolika je najveća saobraćajna kazna u Hrvatskoj uoči praznika

ZAGREB - ​Josip Mataija, voditelj Službe za sigurnost cestovnog prometa Direkcije policije, gostovao je na televiziji gdje je s Igorom Bobićem komentarisao ponašanje vozača na saobraćajnicama uoči Martinja te koje kazne očekuju vozače koji se odluče upravljati vozilom u pijanom stanju.

Policija je objavila da će u sljedećim sedmicama obavljati pojačan nadzor na putevima.

"Proslava Martinja uvijek je povezana s određenim brojem vozača koji konzumiraju alkohol tako da ćemo cijeli vikend posvetiti vožnji pod uticajem alkohola. Akciju sprovodimo cijeli vikend na području cijele Hrvatske i u nju smo uključili maksimalno raspoloživi broj političkih službenika i tehnike”, kazao je Mataija.

Još je dodao kako neće samo kontrolisati vožnju pod uticajem alkohola, već i brzinu kretanja, korištenje sigurnosnog pojasa, nepropisno korištenje mobilnog telefona i sve druge saobraćajne prekršaje.

Ističe da će kontrole mahom biti na lokacijama koje su se statistički i iskustveno pokazale kao lokacije na kojima se češće događaju saobraćajne nesreće zbog uticaja alkohola.

Naglasio je i kako je period Martinja kada u prosjeku bude bitno više pijanih vozača te dodao: "Bez obzira koliko smo mi i lani upozoravali, određeni broj vozača očito još nije shvatio da imamo nultu toleranciju za vožnju pod alkoholom. Prošle godine je taj vikend 700 vozača bilo pod uticajem alkohola, a određeni je broj i odbio testiranje.”

Osvrnuo se i na kazne:

“Što je veća koncentracija alkohola, kazna je veća. 90 evra je kazna za profesionalce i mlade vozače ako imaju bilo koju količinu alkohola do 0.5 promila. 60 evra je kazna za bicikliste, zaprežna vozila, jahače i slično, ni oni ne smiju imati alkohola u krvi”. objasnio je.

Dodajući:

"Najveća kazna izriče se za vožnju pod uticajem alkohola preko 1.5 promila, a iznosi od 1.320 do 2.650 evra, ali na to još ide zaštitna mjera koja, ako se to dogodi drugi ili treći put, podrazumijeva oduzimanje vozačke dozvole do godinu dana i šest negativnih prekršajnih bodova. Treba napomenuti, ako mladi vozač skupi devet bodova, vozačka dozvola se ukida, kao da je nikad niste imali. Slijedi ponovo auto-škola i polagati možete tek nakon dvije godine. To je najdrastičnija mjera", prenosi "N1".

