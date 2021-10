Poznato na koji način je ubijena porodica Đokić

Ubistvo porodice Đokić bilo je dobro pripremljeno i isplanirano, izvršeno je za 70 minuta, a u zločinu je najvjerovatnije učestvovalo više osoba, od kojih je bar jedna poznavala Đokiće, prvi su rezultati istrage o jednom od najmonstruoznijih zločina koji se posljednjih decenija dogodio u Srbiji.

Podsjetimo, spaljena tijela vlasnika mjenjačnice iz Aleksinca, Gorana Đokića (57), njegove supruge Gordane (56) i njihove kćerke Lidije (25), pronađena su prekjuče, šest dana od nestanka, u rupi u ataru sela Moravac, a desetak kilometara dalje u selu Tešica bio je njihov automobil "pasat", koji je takođe spaljen.

"Smrt je nastupila u noći između nedelje i ponedeljka, između 00.24 i 2.05 sati, tj. kada je prvi i drugi put viđeno njihovo vozilo na delu asfaltnog puta u Moravcu. Put od Moravca do Tešica, dug oko osam kilometara, je loš, to je nasip na Južnoj Moravi, i vožnja je trebalo da traje oko pola sata", rekao je direktor policije Srbije Vladimir Rebić, gostujući na TV Prva.

Rebić je potvrdio da su tijela bila spaljena i zatrpana granjem, lišćem, daskama i smećem.

"Zbog ugljenisanosti nije moguće utvrditi kako su ubijeni, ali to će pokazati obdukcija. Istražitelji su prvo ugledali ruku koja je virila ispod tog šuta. Gorana smo identifikovali na osnovu otisaka prstiju, Gordanu na osnovu narukvice, dok njihovu kćerku, nažalost, nismo mogli tačno da identifikujemo, s obzirom na to u kakvom stanju smo zatekli telo", rekao je Rebić.

Prve pretpostavke su da su Đokići ubijeni zbog para, tj. da je neko znao da Goran često kod sebe ima veću svotu novca, oko 50.000 do 100.000 evra.

"Interesantno je i to što policija nije pronašla rezervni točak u spaljenom 'pasatu', a priča se da je baš tu Goran krio pare. Goran je bio vrlo obazriv čovek, nepoverljiv. Ne bi tek tako pustio nekog nepoznatog u auto. On je kobne noći povezao nekoga koga je dobro poznavao ili mu je neko preprečio put i na silu ušao u kola. Postoji i treća mogućnost, da je on krenuo na sastanak sa nekim, a da je suprugu i kćerku poveo sa sobom jer nije imao sumnje da bi to moglo ovako kobno da se završi", kaže izvor Kurira.

Novac motiv

Kaže da postoji pretpostavka da su ubice prvo ubile Lidiju i Gordanu, a da je Goran bio primoran da to gleda.

Tijela majke i kćerke su ugljenisana i od njih je ostao samo pepeo, dok Goranovo tijelo nije potpuno izgorjelo.

Takođe, ostaci Lidije i Gordane nađeni su jedni do drugih, dok je Goranovo tijelo bilo u istoj rupi, ali malo dalje. To može da ukazuje na to da je Goran posljednji ubijen. Policija je juče iz sela Tešica odnijela olupinu "pasata", a prethodno su forenzičari detaljno pregledali auto i područje oko njega.

"Od 'pasata' je ostala samo školjka, ali moguće je da je ostao neki biološki trag koji vatra nije uništila. Takođe, istražitelji su u okolini olupine tražili otiske stopala, DNK tragove, ili bilo koji drugi trag koji bi im mogao ukazati na putanju osumnjičenih nakon spaljivanja 'pasata' ", objašnjava izvor Kurira upoznat sa slučajem.

Ono što je za sada vjerovatno, a što je potvrdio i direktor policije, jeste to da je ovaj zločin planiran.

Dobro pripremljeno

"Ne bih mnogo da otkrivam, ali se očigledno radi o dobro pripremljenom zločinu. Nabavljen je i benzin da se spale vozilo i žrtve", rekao je Vladimir Rebić.

Povezane vijesti:

Mediji: Motiv ubistva porodice Đokić moglo bi da bude koristoljublje

Treći dan potrage za porodicom Đokić, uključeni helikopteri i Žandarmerija