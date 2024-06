Poznato zdravstveno stanje povrijeđenog žandarma

Pripadnik Žandarmerije Miloš Jevremović (34) kojeg je juče iz samostrijela pogodio u vrat konvertit Miloš Žujović, operisan je, a njegovo zdravstveno stanje je stabilno.

Jevremovića su posjetili predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ministar policije Ivica Dačić i ambasador Izraela u Srbiji Jahel Vilan.

"Pacijent je metabolički hemodinamski stabilan na kontinuiranom praćenju u jedinici intenzivne njege i sada ga očekuje oporavak od operacije koju je imao – rekao je Dušan Micić, zamjenik direktora Urgentnog centra, piše Blic.

Dačić je naglasio da je ovaj teroristički akt sasječen na početku jer je žandarm uspijeo da savlada i likvidira napadača, navedeno je na zvaničnoj stanica MUP-a Srbije.

"Srpska policija herojskim činom Miloša Jevremovića u startu je sprečila dalji tok ovog terorističkog akta. Država Srbija je pokazala da može da zaštiti ne samo bezbednost zemlje, već i diplomatsko-konzularna predstavništva koja se u njoj nalaze“, istakao je Dačić i dodao da je rekonstrukcija Žujovićevog kretanja pokazala da je prije napada na pripadnika Žandarmerije ispred Ambasade Izraela, on išao i do sinagoge

"Rekonstrukcijom kretanja Žujovića, otkada je ujutru došao iz Mladenovca do autobuske stanice, prema izveštaju policije, on je prvo išao po gradu i do sinagoge. Pošto je tamo bila policija, on je nastavio dalje i došao je do izraelske ambasade. Iz toga je jasno šta su bile glavne mete i moguće mete“, istakao je ministar Dačić koji se zahvalio ambasadoru Izraela na posjeti povređenom žandarmu. Ministar Dačić se, takođe, zahvalio ambasadoru, kao i Državi Izrael, na izjavama podrške pripadniku Žandarmerije.

Ambasador Vilan je izjavio da "nema i ne sme biti opravdanja za teroristički akt".

Jevremović je ranjen juče oko 11 sati kod ambasade Izraela u Beogradu dok je bio na dužnosti, a nakon napada reagovao je u samoodbrani i ubio napadača Miloša Žujovića.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.