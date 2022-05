Pozovimo 1414: Mali Vukan ima još dva dana, a za liječenje mu nedostaje 360.000 evra

Devetomjesečni Vukan Stoiljković, koji boluje od spinalne mišićne atrofije najtežeg tipa ima još dva dana da skupi novac kako bi u Budimpešti primio najskuplji lijek na svijetu.

Za njegovo liječenje potrebno je 2,5 miliona evra, a nedostaje još 360.000 evra.

"Drugari, još 360.000€ nas dijeli od cilja, ali i još samo dva dana. Toliko smo blizu ali opet, tako smo daleko. Ne znamo kako da se izborimo sa mišlju da li možda nećemo uspjeti da se izborimo sa ovim terminom i strahom da ćemo morati čekati naredni koji ne znamo kada će biti. Ipak, još uvijek verujemo da su čuda moguća. Vjerujemo da će Vukan sutra hodati, smijati se i uživati u čarima života, ali isto tako verujemo da možemo završiti akciju do 18. maja. Pomozite nam, jako, najjace do sada. Da od srede svi nabacimo osmijehe na lica i obasja nas sreća jer smo uspjeli da završimo ovo na vrijeme. Uradimo to Za Vukana", objavljeno je na Facebook stranici "Da i Vukan pobedi SMA".

Otkako se saznalo da Vukan Stoiljković iz Vranja ima spinalnu mišićnu atrofiju, organizuju se akcije prikupljanja pomoći za njegovo izlječenje i u Srbiji i u inostranstvu.

Lijek zolgensma, koji mu je neophodan, košta 2,5 miliona evra.

U toj borbi možete i vi da pomognete, slanjem SMS poruke – 1239 na 3030 u Srbiji i pozivom na broj 1414 u Republici Srpskoj ili uplatom na dinarski ili devizni račun.