Pozvala ljude iz Osijeka: Želite iz otrovnog oblaka? Dođite kod mene, besplatno

OSIJEK - Dinka Juričić iz Šarengrada pozvala je ljude iz Osijeka i okolnih mjesta da ako se žele maketi iz otrovnog oblaka besplatno dođu kod nje.

"Do mene ima 61 kilometar od Osijeka, a to je dovoljno daleko da se ljudi maknu od oblaka. To je sat vremena vožnje. Može se nekoliko ljudi skupiti i jednim autom doći. Naprosto to je dan ili dva, svi ćemo mi to udisati, ali samo neka se taj otrov slegne" rekla je Dinka iz Šarengrada.

Kaže kako u kampu ima dovoljna mjesta, a sam kamp je apsolutno siguran.

Poseban apel je uputila starijim ljudima i djeci.

"Vjetar dim nosi na južna sela, navodno je grozno i ljudi ne mogu disati. Ja ispred kuće imam kamp, a kod mene u dvorištu kamperi imaju WC i tuš, imaju veliku kuhinju na raspolaganju kao i društvenu sobu. Imam i nekoliko slobodnih apartmana, sve je to besplatno" govori Juričić, prenosi "24Sata".

Dodala je:

"Pa kako se ne bih odlučila pomoći ljudima. Ako mogu zašto ne ponuditi? Užasno mi je teško. Mi smo trebali danas ići u Osijek letjeti motornim zmajem, a sad kako Osijeku treba pomoć neka oni dođu k nama. Nema ništa od toga što ljudi stavljaju plačko znak na društvenim mrežama" govori Juričićeva.

Podsjetimo, u Osijeku je tokom noći buknuo požar u pogonu osječke firme "Drava International". Zapalile su se hiljade kvadrata uskladištene plastike na otvorenom prostoru.

