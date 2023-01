Predizborne kalkulacije u Crnoj Gori

​Crnu Goru u martu čekaju predsjednički izbori, a od sinoć je poznat tek prvi kandidat. Predsjedništvo Pokreta "Evropa sad!" odlučilo je da lidera Milojka Spajića kandiduje na izborima.

Ta zemlja nalazi se mjesecima u institucionalnoj krizi, a aktuelna vlada premijera Dritana Abazovića u tehničkom je mandatu duže od pet mjeseci otkako joj je izglasano nepovjerenje. Predstojeće predsjedničke izbore, politikolozi ocjenjuju, kao najvažnije za budućnost Crne Gore.

I dok je predsjednišvo pokreta "Evrope sad!" jednoglasno glasalo za Milojka Spajića, čeka se odluka Glavnog odbora.

"Relevantna i kredibilna istraživanja javnog mnjenja jasno pokazuju da predsjednik Pokreta 'Evropa sad!' ulazi u drugi krug i pobjeđuje kandidata DPS-a, ma ko on bio", navodi Pokret Evropa sad, prenosi RTS.

A jedini zvanični kandidat, dolazi iz redova većine nakon izbora 2020. Da li će stići kandidatura iz vile Gorice, aktuelnog šefa države.

"Ukoliko se kandiduje gospodin Đukanović ispred DPS-a da će biti mnogo bolje da pozicione partije imaju jednog kandidata da bi on imao veće mogućnosti da na tim izborima pobijedi, s druge strane Đukanović jeste kohezioni faktor u okviru DPS-a ali ja imam rezervisan stav da li bi to njemu moglo da donese pobjedu imajući u vidu konstantan pad povjerenja", kaže Nikoleta Đukanović, politikološkinja.

"Svi kalkulišu koje bi opcije bile najbolje, pokušavaju jedni drugima da daju podršku, da kažu da će u drugom krugu prije svega ove koji su bile opozicija do 30. avgusta 2020. podržati jedni druge u drugom krugu, očigledno je suštinski cilj da DPS izgubi predsjedničke izbore i DPS je blizu toga da izgubi ove izbore ali to prije svega zavisi od protiv kandidata", kaže Despot Kovačević, docent Fakulteta političkih nauka.

Do izlaska na birališta kriza u Crnoj Gori na nivou sve tri grane vlasti. Najvažnije - i dalje se čeka izbor sudija Ustavnog suda. Nije zgoreg podsjetiti, pet neuspjelih pokušaja je već bilo.

Iz Vašingtona i Brisela često stižu upozorenja, do toga da će im zamrznuti pristupne pregovore za članstvo u Evropskoj uniji.

"Neizbor tih sudija pokazuje da političke partije prosto žele da glasaju samo za one kandidate koje oni smatraju da potencijalno mogu da prosto njima budu naklonjeni i to je ključni problem. Ukoliko dođemo do narednih izbora bez suda sa ovakvom izbornom administracijom što je najgore sa ovakvim izbornim zakonodavstvom, onda zaista mislim da ti izbori zaista neće dati nikakav rezultat", kaže Nikoleta Đukanović.

Odlazak u opozciju nakon parlamentarnih izbora prije dvije i po godine, nije značio i konačan slom DPS-a.

"Imali ste koaliciju koalicije protiv predsjednika koji ima svoja ovlašćenja, tako da je do sada bila jedna kohabitacija koja je bila nefunkcionalna i razrješenje svih dilema će nastati poslije predsjedničkih izbora", kaže Kovačević.

Važan test za Crnu Goru, ovih dana - šesto glasanja za sudije Ustavnog suda.