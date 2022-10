Predložen pritvor Igoru Miloševiću, serijskom silovatelju

Igor Milošević, serijski silovatelj koji je osumničen za izvršenje krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti, saslušan je u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

On je negirao izvršenje krivičnog djela koje mu se stavlja na teret.

Kako nezvanično saznaju mediji, Milošević je na saslušanju priznao da je rekao novinarkama "Ako odlučim da vas silujem, ja ću da vas silujem, ako nema nikoga da to spreči", ali je tvrdio da to nije rekao sa ciljem da im prijeti, već kaže da je to bio dio njegove priče kada je opisivao silovanja koja je počinio.

Nakon toga zamjenik tužioca je predložio sudu da se Miloševiću odredi pritvor zbog opasnosti da neće biti moguće obezbijediti njegovo prisustvo u postupku, zbog okolnosti koje ukazuju da bi mogao uticati na svjedoke koji tek treba da budu ispitani, kao i zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao učiniti djelom kojim prijeti, a sve to uzimajući u obzir njegovu raniju višestruku osuđivanost.

Takođe, radi provjera navoda krivične prijave tužilaštvo će ispitati oštećene, eventualne druge svjedoke, zatim će narediti komisijsko psihološko-psihijatrijsko vještačenje osumnjičenog na okolnost njegove uračunljivosti, a potom će donijeti odluku.

(Novosti)