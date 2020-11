Predrag Kon: Zakasnili smo

BEOGRAD - Epidemiolog Predrag Kon izjavio je da je Srbija zakasnila sa uvođenjem restriktivnih mjera.

"U ovom slučaju vi praktično nemate gde da smestite bolesnike i to je katastrofalno. Povećava se broj umrlih i obolelih i to se odnosi na celu Srbiju. Beograd se nešto izdvaja po tom pitanju, ali rano je još govoriti o tome", kazao je on.

Na pitanje o restriktivnim mjerama, Kon je kazao da za njihovo kašnjenje nije kriv medicinski dio Kriznog štaba.

"Svakako da smo zakasnili sa uvođenjem restriktivnijih mera. Ali u tome ne učestvuje samo medicinski deo Kriznog štaba. Od polovine oktobra je počelo prvo upozoravanje na primenu novih mera. Medicinski deo Kriznog štaba je uporno insistirao na pooštravanju mera i ranije", pojasnio je Kon.

Nakon današnjeg sastanka Kriznog štaba za borbu protiv Kovida-19, donijete su nove mjere, odnosno odluka da sve srednje škole i viši razredi osnovnih škola, pređu na onlajn nastavu od ponedjeljka 30. novembra.

Učenici viših razreda osnovnih i učenici srednjih škola biće na onlajn nastavi sve do 21. decembra, kada, prema novoj odluci Kriznog štaba, počinje zimski raspust na cijeloj teritoriji Srbije.

