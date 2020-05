Predsjednik Opštine Budva: Ne prodajem vjeru za večeru

BUDVA - Predsjednik Opštine Budva Marko Carević odbacio je danas kao "mizerne" inicijativu za njegovu smjenu i prozivke Crnogorske partije, i saopštio da između fotelje i crkve ipak bira Srpsku pravoslavnu crkvu (SPC).

"Pripadam grupaciji koja nije prodala vjeru za večeru. Ovo je moja država Crna Gora, ne postoji niko ko bi me mogao posvađati s mojim Crnogorcima", rekao je Carević na sjednici opštinske skupštine na kojoj se raspravlja o njegovom smjenjivanju.

Kako prenosi RTCG, on je istakao da su na djelu politička korupcija i rušenje Ustava.

"Svjedoci smo pokušaja rušenja Ustava Crne Gore i prekrajanja izborne volje građana. Mi danas ovde imamo političku korupciju koja se predstavlja kao moralni čin", rekao je Carević.

On je istakao da će na narednim izborima "do nogu potući one koji ih na ovakav način smejnjuju".

"Otimanjem izborne volje potpisali ste svoju političku smrt", poručio je Carević svojim protivnicima.

Odbornica Crnogorske partije Andela Ivanović saopštila je kako za smejnu Carevića imaju više razloga koji su političke i pravne prirode.

Pred sam početak današnjeg zasedanja, navodi RTCG, došlo je do tenzija ispred Opštine zato što je policija kazala okupljenima da se raziđu. Tada je gradski menadžer Milo Božović rekao svima da uđu u zgradu Opštine, a da se policija raziđe. Došlo je do guranja i provokacija.