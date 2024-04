Predsjednik SDP-a o potezu Ustavnog suda: Popi***i su se na sve nas

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin sazvao je vanrednu konferenciju za novinare na kojoj je komentarisao saopštenje i upozorenje Ustavnog suda koji je zabranio Zoranu Milanoviću da bude mandatar ili premijer čak i ako podnese ostavku. Obratio se i predsjedniku Ustavnog suda Republike Hrvatske Miroslavu Šeparoviću.

"Gospodinu Šeparoviću bih preporučio da pročita Ustav. Ne mora čitati daleko. Ustav kaže da narod ostvaruje vlast izborom svojih predstavnika. Narod je svoje zastupnike izabrao u srijedu. Nama su neke stvari bile zabranjene za govoriti i toga smo se držali, jer poštujemo institucije. Ovo što su napravili je sramota, ispod svake razine. Ovo je sramota i za riječ državni udar. Popišali su se na sve nas. Odlučili su da, bez obzira na to za koga su ljudi glasali, da oni mogu, zato što im se hoće, promijeniti. Kad sam ga slušao shvatio sam da bi taj gnjus, da su rezultati bili drugačiji, bio spreman izbore i poništiti. Poručujem im da odmah sazovu novu sjednicu i donesu odluku kakvu su htjeli: Jedini premijer smije biti Plenković. Poručujem im - neće vam proći”, naveo je on, prenio je Index.hr.

“Ovo nije povijesna prilika, ovo je povijesna nužnost da bagru i bandu spriječimo. Svatko tko nakon ovog legne s HDZ-om, mora biti svjestan da ih čeka ista odluka i ista sudbina. Ustavni sud je danas pokazao da je sam sebi spreman produžiti mandat do kada god treba”, naveo je Grbin.

“Imamo priliku, imamo šansu i tu ćemu šansu ispuniti. Koraka su dva. Moramo konstituirati sabor što prije. A onda se dogovoriti u bilo kojem formatu oko toga kako ćemo formirati vladu. Mi poručujemo - sve opcije su na stolu i oko svega smo spremni pregovarati. Ovo je posljedica potpune panike i straha jednog malog, sitnog, patuljastog diktatora koji je shvatio da gubi tlo po nogama", rekao je Grbin.

O pregovorima

Grbin je poručio da pregovore neće voditi preko medija.

“Svi se moramo prilagoditi onome na što nas Ustav prisiljava. Milanović može sudjelovati u konzultacijama. Sadržaj onoga o čemu razgovaram s kolegama neću javno prezentirati dok ne dođe trenutak”, rekao je on.

Na pitanje je li Milanović mandatar odgovorio je “Mandatar nije, mandatar se postaje kad se skupi 76 potpisa”.

“Ako dođe do toga da jednu osobu podrži 76 zastupnika koji su dobili povjerenje građana, onda bih volio vidjeti taj Ustavni sud koji će krojiti vladu. Volio bih vidjeti koji će to biti članci, paragrafi... Govorim kao pravnik - ovo obrazloženje svodi se na jednu rečenicu - zato što sam ja to rekao, eto zato. Pravnih argumenata tu nema”, naveo je on, prenosi Index.hr.

Na pitanje šta ako ne skupe potpies odgovorio je: “Ulažem energiju da se to dogodi. Jako je puno toga što treba mijenjati. Očekujem ispriku Plenkovića koji nas je nazivao kršiteljima Ustava”.

Dodao je da je razgovore sa Milanovićem, ali da razgovore sa drugim osobama ne prepričava.

“Koliko ja znam on ne nagovara nikoga. Imamo i plan C, ali otom potom”, dodao je Grbin.

Pitali su ga i šta sabor izabere Milanovića, a Ustavni sud to poništi.

“Ako sabor izabere Milanovića, a Ustavni sud tu odluku poništi, onda ću vam reći što će se dogoditi. Odluka od 18.3. sve dane stoji na mom stolu”, naveo je on.

