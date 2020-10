Predsjednik i premijer Hrvatske "zaratili"

ZAGREB - Zoran Milanović, predsjednik Hrvatske, održao je konferenciju za medije na kojoj je gotovo sat vremena govorio o premijeru Andreju Plenkoviću.

Dok je pres trajao, stigla je informacija da će premijer Andrej Plenković u 16.45 u vladi održati svoju konferenciju.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković izjavio je kako je predsjednik Zoran Milanović iznio ranije danas na konferenciji za novinare niz neistina i laži iz čega je, smatra, vidljiv njegov teški kompleks zbog poraza na izborima 2016. godine.

Plenković je rekao da Milanović laže.

"On je izgovorio puno neistina", počeo je Plenković.

"Pismo je objavio njegov ured, ne mi. To je odgovor vlade za sjednicu. To je njegov način rada", rekao je.

"Kod njega se ponovo vidi teški kompleks poraza na izborima 2016. godine, njegov ton prema meni je potcjenjivački, a iznio je niz laži o meni i karijeri, pa i o našim odnosima. Ispada po ovome da smo mi najbolji prijatelji. On je pobrojao gotovo sve susrete koje smo imali, to je kratko izlaganje. Nije to bliskost, nismo stari prijatelji, bili smo kolege koji su možda popili nekoliko kava. Točno je da sam ga jednom posjetio u Briselu", rekao je Plenković.

"On je tada bio prvi tajnik, to je vrhunac njegove diplomatske karijere. Pred promjenu vlasti 2000. učlanio se u SDP, do tada nisam primijetio da je esdepeovac. Rekao je da 50-100 ljudi kaže da smo se rugali Tuđmanu. Ja sam nazvao jednog kolegu, on je rekao da se ne sjeća toga", kaže.

Milanović je izjavio danas da je premijer Andrej Plenković bio "štićenik svih režima", da je na osnovu lažne dijagnoze anemije izbjegao služenje vojnog roka u bivšoj JNA, te da se svojevremeno rugao Franji Tuđmanu.

"Djeca i sinovi komunističkih glavešina nisu mogli izbjeći služenje vojnog roka, to su mogli samo povlašteni...On je bio štićenik, lojalan sluga tog režima, on se sa svima nama rugao Tuđmanu, to zna deset ljudi", rekao je Milanović na konferenciji za novinare u Zagrebu.

On kaže da je odlučio da se obrati medijima ne da bi se prepucavao s Plenkovićem, već da bi odgovorio na njegove optužbe da od 2016. godine širi govor mržnje i da su neke njegove riječi dovele do radikalizacije i oružanog napada na Markovom trgu.

"Da bi se te stvari dovele u vezu treba se toliko napregnuti da to zaslužuje neku novu Nobelovu nagradu za logiku. Svi potezi i izjave se propituju i o njima se govori, šta je eventualno govor mržnje, a šta sprdnja", rekao je Milanović.

On je naveo da je Plenković "pokazao Hrvatskoj srednji prst" time što je oružani napad na Markovom trgu proglasio terorizmom.

Plenković je na konferenciji za novinare, koju je sazvao ubrzo nakon Milanovićevog jednočasovnog obraćanja javnosti, optužio hrvatskog predsjednika da iznosi laži i da se "kod njega vide teški kompleksi poraza na izborima 2016. godine".

"Njegov ton prema meni je potcjenjivački, a iznio je niz laži o meni i karijeri, pa i o našim odnosima", rekao je Plenković.

On je odbacio Milanovićeve tvrdnje da se rugao Tuđmanu, ali je potvrdio da nije služio vojni rok zbog anemije i da mu niko nije pomogao da izbjege vojsku.

Plenković je rekao da su Milanovićeve teze "blato, kora od banane i klipovi koje baca pod njegove noge".