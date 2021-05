Premijer Grčke: Radujemo se srpskim turistima

ATINA - Premijer Grčke Kirijakos Micotakis prenio je predsjednici Vlade Srbije Ani Brnabić tokom današnjeg sastanka da se raduje dolasku srpskih turista u Grčku ovog ljeta, kao i da će Grčka primiti sve posjetioce koji su vakcinisani ili imaju negativan PCR ili antegenski test, pri čemu se neće primjenjivati restriktivne mjere karantina.

"Radujemo se što ćemo primiti srpske turiste u Grčkoj ovog ljeta", rekao je Micotakis tokom sastanka sa Brnabić, koja boravi u posjeti Grčkoj povodom 6. Ekonomskog foruma Delfi.

On je naglasio da je svjestan da je Grčka destinacija koju Srbi vole i dodao da garantuje prijatan i bezbjedan boravak u njegovoj zemlji.

Micotakis je ponovio da Grčka priznaje sve vakcine koje se koriste u Srbiji prilikom ulaska u tu zemlju.

Grčka agencija ANA prenosi, pozivajući se na izvore iz Vlade, da je Brnabić pozvala Micotakisa da posjeti Beograd i zahvalila grčkom premijeru što je njegova vlada prihvatila digitalni sertifikat o vakcinaciji za posjetioce iz Srbije jer takav potez, kako je naglasila, pojačava kampanju vakcinacije u Srbiji.

"To mnogo znači narodu Srbije, mogu da Vas uverim da oni jedva čekaju da dođu u Grčku ovog leta i to nam je značajna podrška u vakcinaciji jer i naši građani žele da se vakcinišu jer će im to olakšati da posete Grčku", rekla je Brnabić, navodi ANA.

Brnabić i Micotakis su, kako dodaje ANA, razgovarali i o drugim bilateralnim pitanjima i perspektivi daljeg proširenja saradnje dvije zemlje, posebno u ekonomiji, sa naglaskom na energitiku i međusobnu povezanost, kao i o podršci naporima Srbiji da se pridruži Evropskoj uniji.

Oni su razmijenili stavove i o pitanjima regionalne saradnje.