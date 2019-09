Premijer Luksemburga i suprug ugostili Brnabićevu i njenu partnerku

LUKSEMBURG - Premijer Luksemburga Gzavijer Betel ugostio je u Luksemburgu srpsku premijerku Anu Brnabić i njenu partnerku doktorku Milicu Đurđić.

I premijerka Srbije Brnabić, koja je se nalazi u dvodnevnoj posjeti Luksemburgu, retvitovala je nekoliko fotografija koje je luksemburški premijer objavio na Twitteru, nastalih tokom njihovog susreta i obilaska grada, a na kojima se vide i njihovi partneri.

"Sutra ću zvanično primiti srpsku premijerku, a večeras Gotje Destenej i ja rado pozdravljamo naše prijatelje Anu Brnabić i Milicu i zajedno obilazimo grad Luksemburg", napisao je Betel na nalogu na Twitteru.

Premijerka je retvitovala poruku i dodala da je Luksemburg jedan od najljepših gradova i da se zahvaljuje Betelu na pozivu da ga posjeti.

"Posle njegove posete Srbiji u maju, uzbuđena sam što mogu da radim na jačanju veza između Srbije i Luksemburga", napisala je premijerka Srbije.

Predsjednica Vlade Srbije Ana Brnabić boravi od danas u dvodnevnoj posjeti Luksemburgu, tokom koje će se sastati s najvišim zvaničnicima te zemlje i učestvovati na Ekonomskom forumu Srbija-Luksemburg.

Tomorrow i ll recieve officially the @SerbianPM , tonight @GDestenay and myself are happy to welcome our friends @anabrnabic and Milica and having a visit of @CityLuxembourg together. XB pic.twitter.com/fTs0bRxztd