"Preminuo Koštunica", javlja opet italijanski novinar

Na lažnom Twitter nalogu ministarke za evropske integracije Jadranke Joksimović pojavilo se saopštenje da je Vojislav Koštunica umro.

U narednoj objavi se na engleskom jeziku kaže da će Vlada Srbije tim povodom uskoro izdati saopštenje.

Ministarka Joksimović je za "Novosti" potvrdila da nikada nije imala lični nalog na Twitteru:

"Postoji samo nalog Ministarstva, moj ne. A nalozi koje sam imala na Facebooku i Instagramu već su više puta hakovani", kaže.

U roku od pola sata od objavljivanja ove informacije, na pomenutom nalogu pojavilo se "objašnjenje" da je sve "prevara italijanskog novinara Tomasa Debenedetija".

Javnosti u Srbiji poznat je po tome što je objavio lažnu vijest da je preminuo Ratko Mladić, a ranije je već "sahranio" i Milana Panića, Petera Handkea, J. K. Roling, Fidela Kastra, papu Benedikta XVI, Milana Kunderu...

ATTENTION. Serbian Government announces the death of Vojislav Koštunica, former President of Yugoslavia and former Prime Minister of Serbia. Official note to be released soon. pic.twitter.com/zDjubcawYZ