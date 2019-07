Preminuo dugogodišnji predsjednik SANU

​BEOGRAD - Dugogodišnji predsjednik i član Srpske akademije nauka i umjetnosti akademik Nikola Hajdin preminuo je danas u Beogradu u 96. godini poslije kraće i teške bolesti, saopštila je SANU.

Inženjer građevinarstva, rođen u gradu Vrbovsko 1923. godine, za dopisnog člana SANU izabran je 1970, a za redovnog 1976. godine.

Potpredsjednik SANU bio je od 1994. do 2003, a predsjednik u tri mandata - od 2003. do 2015. godine.

Bio je profesor Građevinskog fakulteta u Beogradu, gostujući profesor na Saveznoj visokoj školi (ETN) u Cirihu, gost-naučnik Švajcarskog udruženja za čelične konstrukcije.

Hajdin je bio predsjednik Jugoslovenske grupe Međunarodnog udruženja za mostove i visokogradnju (IABSE) i član stalnog komiteta te organizacije, predsjednik Jugoslovenskog komiteta Međunarodne unije za teorijsku i primijenjenu mehaniku, dekan Građevinskog fakulteta u Beogradu i predsjednik Jugoslovenskog društva građevinskih konstruktera.

Pored toga, bio je inostrani član Slovenačke akademije znanosti i umetnosti, Nacionalne akademije Atine, Evropske akademije nauka, umetnosti i literature sa sedištem u Parizu, Evropske akademije nauka i umjetnosti sa sjedištem u Salcburgu i Evropske akademije nauka u Liježu, kao i član brojnih stručnih udruženja i komiteta.

Dao je izuzetno značajan doprinos u naučnoj oblasti koja se odnosi na primjenu numeričkih metoda u Teoriji elastičnosti i Teoriji konstrukcija, kao i iz oblasti Teorije tankozidnih nosača.

Njegov naučni interes su posljednjih godina predstavljali nelinearni dinamički problemi mehanike, posebno izučavanje udara (impakta) saobraćajnih sredstava na građevinske konstrukcije.

Ovi radovi, pretežno objavljeni u Švajcarskoj, imali su znatan uticaj na zvanične preporuke za proračun mostova, posebno mostovskih stubova na udar u Švajcarskoj.

Objavio je preko 230 radova (od čega je približno polovina objavljena u inostranstvu u najuglednijim časopisima ).

Među njegovim djelima izdvajaju se žejleznički most sa kosim zategama preko rijeke Save u Beogradu (sa LJ. Jevtovićem, 1979), drumski most sistema grede sa kosim zategama preko rijeke Dunava u Novom Sadu (1981), lučna brana "Glažnje" u Makedoniji (1967) i veliki most sa kosim zategama preko rijeke Visle u Poljskoj.

Dobitnik je brojnih priznanja i nagrada.

"Bio je veliki mostograditelj, van Akademije i u samoj Akademiji", istakli su iz SANU.