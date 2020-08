"Preševska dolina da se pripoji Kosovu, Leposavić Srbiji"

PRIŠTINA - Zamjenik predsjednika LDK i gradonačelnik Gnjilana Ljutfi Haziri izjavio je da Srbija neće prihvatiti nezavisnost KiM bez kompromisa.

On je to rekao gostujući u emisiji "Debata plus" na televiziji Dukađini i dodao da kao prijedlog rješenja koje će, kako on smatra, dovesti do priznanja, vidi razmjenu teritorija, po kojoj bi takozvana "Preševska dolina" trebalo da se mijenja za Leposavić i 17 sela, prenosi prištinski "Telegrafi".

On je ocijenio da KiM nema druge probleme sa Beogradom osim granice.

"Kosovo sa granicama od 17. februara (2008. godine) nije dovoljno za neke Albance“, rekao je Haziri i istakao da ne želi da Albanci u Preševu, Bujanovcu i Medveđi "ostanu pod srpskom vlašću".

Kako kaže, on je za to da se ta oblast "vrati Kosovu".

Upitan šta bi trebalo zauzvrat da se da, Haziri je rekao da bi Srbiji bio pripojen Leposavić sa 17 većinskih srpskih sela.