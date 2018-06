Pretresi u Podgorici: Oduzeto više od 176.000 evra, oružje i municija

PODGORICA - Službenici Uprave policije MUP-a – Centra bezbjednosti Podgorica nastavili su danas sa provođenjem akcije pojačane kontrole sigurnosti interesantnih lica na području Podgorice, kojom prilikom su pronašli i oduzeli 176.740 evra i 1.000 dolara, pet komada oružja (dva pištolja i tri puške), 326 metaka u ilegalnom posjedu, aparat za brojanje novca, bankarsku dokumentaciju i disk za snimanje podataka.

“Naime, službenici CB Podgorica su, 5. 6. 2018. godine, izvršili pretres stana i drugih prostorija na šest lokacija u Podgorici koje koriste šest lica – M. Đ. (61), Z. C. (67), K. D. (23), L. D. (46), V. D. (50) i L. C. (39). Tom prilikom službenici CB Podgorica su od V. D. iz Podgorice oduzeli 176.740 evra i 1.000 dolara, aparat za brojanje novca, bankarsku dokumentaciju i disk za snimanje podataka. Od Z. C. oduzeti su dva pištolja, lovačka puška, vazdušna puška i 231 komad municije raznog kalibra. Od M. Đ. oduzeta je malokalibarska puška. Od K. D. oduzeto je 95 komada lovačke municije. Kod L. D. i L. C. pretresom nisu pronađeni predmeti koji se shodno ZKP-u mogu privremeno oduzeti”, saopšteno je iz policije.

O događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji će se naknadno izjasniti o kvalifikaciji djela.

Oduzeti oružje, municija, novac i ostale stvari biće predmet provjera.

Kontrole sigurnosno interesantnih lica se nastavljaju, poručuju iz policije.

(Antenam.net)