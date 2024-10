Pretučen učesnik "Zvezda Granda", objavljen snimak (VIDEO)

Juče je na društvenim mrežama objavljen snimak nasilja koje se dogodilo u Ulici Miloša Zečevića na Zvezdari kada je jedan muškarac zbog parkinga pretukao mladića, za kog se ispostavilo da je nekadašnji učesnik muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", Nikola Trifić.

Kako se navodi na društvenim mrežama, a što se vidi i na snimku, muškarac je napao mladića jer mu je zasmetalo to što je parkirao "audi" ispred njegove zgrade.

Nasilnik je sve vrijeme vrijeđao i psovao vozače i nasrtao na njih, a vozaču je pocijepao majicu.

Pjevač Nikola Trifić oglasio se javno ovim povodom.

Novo nasilje na ulicama Beograda zbog parkinga. Mladić se parkirao ispred zgrade dotičnog koji divlja, nastradao je čak i vozač pikapa koji se regularno parkirao na parking mesto. Sve se dešava na Zvezdari u ulici Miloša Zečevića. Da li je priveden nasilnik i zašto nije?… pic.twitter.com/cbgzNkY5nx — Miloš Krstić (@MilosKrstic2211) October 22, 2024

"Povodom situacije koja me je zadesila prethodnog dana dobio sam na hiljade vaših poruka i poziva. Ovom prilikom želim da vam svima odgovorim. Najpre, zahvalan sam Bogu što je moja samokontrola pobedila i što sam uspeo da nadjačam svoj ego i ne zakomplikujem datu situaciju. Bio sam svestan da bi svaka druga moja reakcija, sem one koju sam primenio, bila totalno nepotrebna u datom momentu. Čoveka koji je bio toliko mentalno slab, verovatno isfrustriran i nesrećan, nema potrebe komentarisati. Njegov postupak na čin koji sam ja napravio, a to je samo i isključivo nepropisno parkiranje, tačnije parkiranje na njegovo parking mesto, govori samo o sebi. Svaka moja dalja reakcija usledila je isključivo zbog moje bezbednosti, ali i kako bih zaustavio dalje nasilje možda nad nekim drugim. Hvala vam puno svima na podršci", naveo je Nikola na društvenim mrežama.

O ovom slučaju su se danas oglasili i iz Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

"Obaveštavam vas da nakon što je na društvenim mrežama objavljen snimak na kom se vidi muško lice kako u Beogradu, u Ulici Miloša Zečevića vrši nasilje zbog parking mesta Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je formiralo predmet i odmah naložilo policijskim službenicima PS Zvezdara utvrđivanje identiteta lica i uzimanje izjava od učesnika događaja. Policijski službenici su istog dana postupili po naredbi tužilaštva i utvrdili identitet muškarca J.B. Prema J.B. dežurni javni tužilac je odredio zadržavanje u trajanju od 48 sati s obzirom da postoji sumnja da je izvršio krivično delo Nasilničkog ponašanje iz člana 344 Krivičnog zakonika", stoji u saopštenju Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

Istakli su da će u navedenom roku, osumnjičeni biti saslušan, a u zavisnosti od odbrane i ličnosti osumnjičenog, odnosno da li je ranije osuđivan ili ne, javni tužilac odlučiti o prijedlogu za određivanje pritvora, prenosi Kurir.

