Pretukao djevojku zbog duga od 400 evra

NOVI SAD - Đorđe Lacković (24), koji je sredinom marta brutalno pretukao svoju tadašnju djevojku Ivanu Filipoviću (22) u stanu u Novom Sadu, pred sudom se branio da se satima iživljavao nad djevojkom zbog duga koji je imala kod zelenaša i poruka koje je dobio.

Kako je Lacković, koji se nad nesrećnom Ivanom kobnog dana iživaljavao nekoliko sati, tukao je stolicom, bacao je na radijator, peglom pržio po tijelu, ispričao "poludio je kada je čuo da je Ivana od njega krila da ima dug od oko 400 evra kod zelenaša".

Ivana je, kako je i ona na jučerašnjem saslušanju potvrdila, prije oko godinu dana uzela novac od izvjesnog I. J. (28).

"Taj dječko mi je rekao da mu vratim novac kad budem mogla. Ostala sam mu dužna 400 evra na ime kamete, a pošto me neko vrijeme nije zvao, i ja sam se preselila u Novi Sad, on je pronašao Đorđev broj telefona. Nazvao ga je rekao mu da vrati pare", počela je svoju ispovest Ivana.

Kako je ispričala ona je Lackoviću rekla da sam novac pozajmila za brata kako bi vratio neke dugove.

"On je pozvao mog brata da provjeri, na šta mu je on rekao da se smiri i da sam pozajmila taj novac kako bih išla sa Đorđem na ljetovanje. Pošto je shvatio da sam ga slagala poludio je i počeo da me bije", ispričala je brutalno pretučena dvadesetdvogodišnjakinja.

Kako je dodala, nakon toga, Lacković je ponovo pozvao zelenaša kako bi provjerio koliki je dug, na šta mu je ovaj rekao da je u pitanju 400 evra, a onda je rekao i da su on i Ivana bili u emotivnoj vezi.

"Nije postojala mogućnost da pored Đorđa imam drugog jer me je kontrolisao 24 sata. Bio je bijesan poslije razgovora sa tim momkom i rekao mi da mu je taj dječko poslao snimak u kojem smo nas dvoje u krevetu. Tada me je povukao sa kreveta i, dok sam bila u klečećem položaju, šutirao u stomak", ispričala je napadnuta devojka.

Lacković je na saslušanju rekao da mu je I. J. za navnodni snimak odnosa njega i Ivane tražio da mu plati još 200 evra.

Nakon toga se desilo sve što sam ranije ispričao. Tukao sam je... Poslije sam se vratio na posao", rekao je Lacković.

Kako je potvrdio Ivana mu se nakon brutalnih batina žalila da joj nije dobro.

"Ponovo sam je pozvao i pitao je da li ide na posao, ona mi se javila i rekla da ne zna. Nakon sat vremena sam je ponovo nazvao, ali se više nije javljala", rekao je Lacković.

Potsjetimo, Lacković je svoju djevojku Ivanu Filipović brutalno pretukao u iznajmljenom stanu u kom su u to vreme zajedno živjeli u Novom Sadu. Nad njom se iživljavao gotovo tri sata. Naneo joj je brojne povrede zbog kojih je nesrećna djevojka provela skoro dvije nedjelje u bolnici. Od brutalnih batina probio joj je plućnu maramicu, a Filipovićeva je cijela bila u podlivima i masnicama. Njena porodica je, kada ju je prvi put nakon napada vidjela u bolnici, rekla da "nešto onakvo nisu vidjeli nikad".

Kada je Lacković završio sa iživljavanjem nad svojom djevojkom rekao joj je da ide na posao da vrati kombi, ali da će se "vratiti da nastavi gdje je stao". Nesrećna djevojka iskoristila je trenutak i pozvala je najbolju drugaricu koja je došla kod nje, a čim je vidjela u kakvom je stanju, presvukla je i odvela u bolnicu.

Lacković je istog dana uhapšen i od tada se nalazi u pritvoru.

(NN/blic.rs)