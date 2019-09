Pretukao dvije djevojke ispred noćnog kluba

N.T., 25-godišnji mladić iz Petrovca na Mlavi, odumnjičen je da je brutalno pretukao dvije djevojke ispred jednog noćnog kluba u ovom gradu.

Napad se dogodio u noći sa subote na nedjeju, a kako prenose mediji on se fizički obračunao i sa bivšim dečkom jedne od djevojaka koju je udario glavom.

Do sukoba je, kako navodi portal "Tpk news" prvo došlo u samom klubu kada su djevojke odbile pijanog N.T. koji im se nabacivao. On je, navodno, pobjesnio jer su ga one dobile pa ih je ubrzo počeo maltretirati i psovati.

Nakon što su djevojke izašle iz Kluba mladić je izašao za njima gdje ih je i udario.

Kako su za "Tpk news" ispričali očevici, nasilnik je glavom udario jednu djevojku nakon čega je ona pala, a potom je i njenu prijateljicu udario šakom u lice.

Ubrzo je stigla policija, ali je nasilnik već bio u bijegu. Naposlijetku se N.T. predao policiji, a nakon date izjave, pušten je kući.