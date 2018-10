Pretukao starca jer je "bio spor" na kasi?

Nasilniku N. M. (55), koji je brutalno pretukao starca (60) ispred prodavnice u naselju Stepa Stepanović pred osmogodišnjim djetetom, prijeti kazna zatvora do osam godina.

Kako piše "Blic", brutalni incident koji se dogodio u avgustu ispred prodavnice u naselju Stepa Stepanović, kada je N. M. pred svojim sinom (8) nokautirao Ljubišu Jovičića (60) jer je bio spor na kasi, uskoro bi trebalo da dobije sudski epilog.

Naime, protiv N. M. Drugo osnovno tužilaštvo nedavno je podiglo optužnicu zbog nanošenja teških tjelesnih povreda, te je ovaj predmet trenutno u fazi glavnog pretresa.

Kako "Blic" nezvanično piše, u ovom slučaju ispitana je prodavačica koja je bila svjedok jezivog incidenta. Kako je ispričala, do brutalnog prebijanja je došlo jer se čovjek zapričao sa njom na kasi zbog čega se formirao manji red u prodavnici.

"U tom redu je bio N. M. sa detetom kojem je hteo da kupi sladoled. Pokušao je da pomeri i ubrza muškarca, a onda je krenuo da viče. Kasirka ih je obojicu zamolila da izađu napolje i na prave gužvu. Ljubiša je spakovao robu i izašao", kaže neimenovani izvor pomenutog portala, koji je navodno blizak istrazi.

Ljubiša Jovičić, ne sluteći šta mu se sprema, sačekao je N. M. ispred radnje kako bi raščistili, međutim pomahnitali muškarac samo je izašao iz radnje i iste sekunde ga nokautirao. I to pred osmogodišnjim djetetom.

"Nesrećni muškarac srušio se i glavom udario u beton zbog čega je ostao bez svesti. On je tada zadobio teške telesne povrede - imao je unutrašnje krvarenje u mozgu", dodaje izvor.

Batine koje je dobio nesrećni čovjek na njega su ostavile velike i trajne posljedice - čovjek je dobio amneziju i ne sjeća se ničega od tog dana.

"Ljubiša je na saslušanju rekao da se ne seća ničega od tog dana, ali i da muškarcu koji ga je pretukao 'Bog oprosti', jer on mu je oprostio", dodaje sagovornik "Blica".

N. M., inače penzionisani pilot MUP, ni na jednom saslušanju nije pokazao trunku kajanja. Štaviše, navodno je pokušao da minimalizuje svoju ulogu o ovom incidentu sramnom odbranom.

"On je ispričao kako je sve to uradio jer ga je Ljubiša prvi napao, a ubrzo potom promenio je ploču tvrdeći da je čoveka udario jer je hteo da odbrani sina. Međutim, pregledom video nadzora sa prodavnice jasno se videlo da je on odmah po izlasku iz prodavnice nasrnuo na Ljubišu i da tu nije bilo nikakvog vida samoodbrane, niti da je on, a kamoli njegovo osmogodišnje dete, bio ugrožen na bilo koji način", dodaje izvor.

Drugo osnovno tužilaštvo ponudilo je ranije N. M. sporazum o priznanju krivice čime mu je nuđena kazna kućni zatvor. Međutim, on je to odbio.

(Blic.rs)