Pretukao ženu vilama pa popio otrov

M.M. (66) iz Svrljiga preminuo je na stepenicama niškog Kliničkog centra, nakon što je popio otrov. On je prethodno vilama za sijeno napao svoju suprugu V. M, a kada je ona pala i izgubila svijest, on je mislio da je ubio, pa popio neku vrstu otrova.

Ovaj slučaj se dogodio na Aranđelovdan, 21. novembra, u ataru sela Niševac.

Prema riječima V. M, supruge preminulog čovjeka, brak im je bio prepun ljubavi i nije mogla ni da nasluti da će ovako nešto da se desi, prenosi "Telegraf.rs".

"Muž me je iznenada s leđa udario vilama. Prvo sam pomislila da se šali, ali kad je ponovo krenuo na mene, shvatila sam da je vrag odneo šalu. Besomučno me je tukao po celom telu sve dok se drška nije polomila, ali se ni tada nije zaustavio. Zgrabio je motku i nastavio da me mlati", započela je ispovijest V. M. (43) iz sela Niševac kod Svrljiga, koju je, prema njenim riječima, brutalno pretukao suprug M. M. (66), pa se otrovao.

Zločinu je prethodila svađa supružnika koja je počela nakon što se M. M. razbolio.

"Bio je besan, nikad ga takvog nisam videla. Mislila sam da će me ubiti, glasno sam zapomagala i dozivala u pomoć. Udarao me je sve dok se nisam onesvestila", kroz suze priča nesrećna žena.

V. M. je ležala u lokvi krvi u šupi, a njen muž je popio otrov, otišao niz šljivik i nestao. Komšije koje su čule vapaje pritrčale su u pomoć i krenule u potragu za nasilnikom.

"Tražili smo ga u polju, u dvorištu, raspitivali se kod rođaka, ali ga nigde nije bilo. Tad smo otišli do staje, ali su vrata bila zabarikadirana. Ušli smo sa druge strane i čuli krkljanje. Išla mu je pena na usta. Odmah smo pozvali Hitnu pomoć, ali je on, nažalost, sledećeg dana podlegao povredama", priča rođak.

Supruga dodaje da su M. M. i ona živjeli u ljubavi i da suprug nikad nije digao ruku na nju. Međutim, sve se promijenilo prije dvije godine, kad se razbolio.

"Plašio se smrti, što se odražavalo na njegovu psihu. Često mi je prebacivao da moram da preuzmem teret i odgovornost za domaćinstvo. Jednog dana je povikao 'Ne mogu više ovako, ubiću tebe, pa sebe'. Iskreno, nikad nisam ni pomislila da je sposoban za tako nešto", plačući priča V. M, prenosi "Pink.rs".