Prevrnuo se kombi pun migranata, poginulo dvoje, 20 povrijeđenih

PIROT - U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila noćas na pružnom prelazu u pirotskom naselju Radin Do, na izlazu ka Knjaževcu, prilikom prevrtanja kombija punog ilegalnih migranata, dve osobe su poginule, a u pirotskoj bolnici je zbrinuto 20, uglavnom maloljetnih pacijenata.

Kako je Tanjugu kazao načelnik Odeljenja ortopedije pirotske bolnice dr Nebojša Jovanović, noćas oko ponoći u pirotsku bolnicu transportovano je 20 pacijenata, a dvije osobe su poginule na licu mjesta. Nakon nadljudskih napora svih raspoloživih timova Opšte bolnice Pirot, tokom noći najveći broj pacijenata je zbrinut, a u pirotskoj bolnici na daljem liječenji nalaze se još trojica pacijenata.

Po riječima Jovanovića, samo jedan od 20 primljenih pacijenata bio je punoljetan, svi ostali su maloljetni dječaci.

Dva lica su preminula na licu mjesta. Svi su bili u istom kombiju kada je došlo do prevrtanja. Radi se mladim ljudima od kojih je samo jedan punoljetan, uglavnom su to djeca, i jedno lice je naš državljanin, kazao je on.

"Što se tiče povreda, dva pacijenta su primljena na ortopediju, jedan na odeljenje hirirgije i jedan pacijent koji je bio u najtežem stanju zbog unutrašnjeg krvarenja je nakon adekvatne obrade primljen u jedinicu intenzivne nege, hirurška ekipa je ušla u operacionu salu. Hteo bih da pohvalim sve zdrastvene timove koji su bili uključeni u zbrinjavanje ovako velikog broja pacijenata", kazao je dr Jovanović.

Čuvar pružnog prelaza Siniša Dimić kaže da je njegov kolega koji je noćas radio čuo jak prasak nakon čega je izašao da vidi o čemu se radi i kako bi pomogao koliko može.

"Do nesreće je došlo u 23,40, polomljen je pružni prelaz, a u to vreme nije bilo vozova", rekao je Dikić.

Uhapšen vozač kombija

Muškarac iz Beograda čiji su inicijali D.M. (39) uhapšen je zbog sumnje da je izazvao saobraćajnu nesreću, u kojoj su na pružnom prelazu u Pirotu stradale dvije osobe, dok je 20 ljudi povrijeđeno, od kojih četvoro teže.

Policija uhapšenog vozača tereti da je kombijem beogradskih tablica, u kojem je prevozio 21 nelegalnog migranta, u namjeri da izbjegne policijsku kontrolu vozio neprilagođenom brzinom i izgubio kontrolu nad vozilom.

je ukazana u pirotskoj bolnici, dok je jedan od putnika prebačen na liječenje u Klinički centar u Nišu.