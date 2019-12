Priča iz Hrvatske dospjela među top 5 neistina u EU

ZAGREB - Objašnjenje da je Evropska unija tražila da se zabrani sušenje veš na konopcima na pročeljima kuća, što su ljetos uveli neki gradovi u Hrvatskoj, jedan je od pet najvećih mitova i neistina o Uniji ove godine, objavila je Evropska komisija, piše danas hrvatski Večernji list.

Uz bok hrvatske obmane stoje priča iz Finske da EU zabranjuje fudbal, ona iz Austrije kako zbog pravila EU tijelo pokojnog vozača formule 1 Nikija Laude mora biti ekshumirano, vijest iz Češke da EU zabranjuje neke vrste noževa kako Česi više ne bi skupljali gljive, kao i belgijska priča da EU ograničava veličinu grudnjaka, navodi dnevnik.

Bilo smiješno ili ne, sve su priče u matičnim državama izazvale snažne reakcije javnosti. Među njima ipak postoji i razlika - dok su strane priče rezultat (ne)namjernog medijskog tumačenja nekih odredbi Unije ili pak slobodna konstrukcija bazirana na njima, priča iz Hrvatske potekla je sa službenog nivoa, u ovom slučaju lokalne vlasti.

U avgustu su ostrva Šolta i Mljet, Kolan na Pagu, Rijeka i Kaštela unijeli u Zakon o komunalnim službama odredbu o zabrani konopca za veš, s kaznama do dve hiljade kuna. Na negodovanje javnosti, koja je takvu odluku dočekala na nož, pozivajući se na to da je takvo sušenje veša tradicija od pamtivijeka, da je dio identiteta i kulture te turistička atrakcija, iz grada Kaštela su uzvratili da to traži EU i da je odluka usklađena s direktivama Unije. Apsolutno ništa od toga, međutim, nije bilo tačno.

Sintagma "to od nas traži EU" notorna je širom Unije, a dobro je poznaje i hrvatska javnost. Lažna upozorenja, poput onih da će ulaskom u Uniju biti zabranjeni sir i pavlaka , služila su i kao političko sredstvo lobiranja protiv pridruženja, piše Večernji list.