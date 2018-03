Prije 15 godina izboden nožem, danas nađen mrtav u stanu

ZAGREB - Beživotno tijelo skromnog i dragog, vremešnog zagrebačkog penzionera I.B. pronađeno je u ponedjeljak oko 16 časova u njegovom podrumskom stanu u zagrebačkom Prilazu Gjure Deželića.

Okolnosti pod kojima je umro policija intenzivno nastoji da otkrije, a prema prvim informacijama s mjesta događaja riječ je o sumnjivoj smrti.

Ko je odgovoran za smrt, pokazaće istraga, a kako komšije iz zgrade govore, nikakvu buku iz stana niko nije čuo. Pokojni muškarac, govore, prije 15-ak godina se rastao od supruge nakon što ga je ubola nožem.

- Bio je tad sav krvav, policija je intervenisala, a brak mu se raspao. Prije par sedmica rekao mi je da mu se u stan doselila kćer s mužem i malim djetetom. Da prezime zimu jer je bilo jako hladno. Požalio se, međutim, da stalno leže i spavaju i da ništa ne rade te da im on nosi hranu. Do tog useljenja govorio nam je da mu je kći udana za nekog bogatog dečka, a sad je isplivalo na površinu da je kći sa zetom i djetetom živjela u nekoj baraci bez struje. U petak sam komšiju vidjela kako odlazi u Dom u Klaićevoj po svakodnevni ručak i nosi ga kući. Kako je umro, ne znam. Niko ništa čuo nije. Zaprepaštena sam ako je žrtva kaznenog djela. On je inače šepao - ispričala je za Jutarnji list jedna od komšinica u zgradi.

Druga komšinica, doduše, napominje da je, koliko je njoj poznato, porodica I.B. pod tretmanom Centra za socijalnu pomoć odnosno da su radnici došli prekontrolisati uslove u kojima žive čim mu se preselilo unuče.

- Da li je zadovoljio uslove u 40-ak kvadrata vlažnog stana? Ne znam. Znam samo da je to bilo važno radi djeteta. Iskreno? Ni kćer ni zeta, a ni dijete nisam uopštee vidjela - zaključuje druga stanarka zgrade.

