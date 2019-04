Prijetio djevojci, silovao je pa je tjerao na prostituciju?

Protiv 57-godišnjaka Županijsko državno tužilaštvo u Zagrebu podiglo je optužnicu zbog silovanja i prostitucije. Muškarac se tereti da je od septembra 2016. do novembra 2018. godine u Čakovcu i Zagrebu, nakon što je žena htjela prekinuti intimnu vezu s njim, zatražio od nje da nastave vezu te joj zaprijetio da će poslati njene eksplicitne fotografije i videosnimke njenoj porodici i poslodavcu.

Zaprijetio je i da će ubiti nju i njenu porodicu i dići kuću u vazduh. U više navrata ju je i fizički napadao, branio joj da izlazi i kontaktira s drugim osobama.

Takođe joj je, kako piše portal "24sata.hr", branio da traži posao te je pratio kuda se ona kreće. Time je svladavao njen otpor i silovao je te ponižavao.

Uz to se tereti da je od januara 2017. do novembra 2018. godine na internetu objavljivao oglase za pružanje seksualnih usluga i dogovarao s većim brojem muškaraca, da će im ona za 500 do 1.000 kuna (130 do 260 KM) pružiti seksualne usluge u njegovom stanu u Čakovcu i Zagrebu. Ona je to i činila zbog straha od njegovih fizičkih napada i prijetnji, a novac koji je dobila pružanjem seksualnih usluga mu je davala.

Okrivljeni muškarac je tako na njoj zaradio više od 100.000 kuna (26.000 KM).

On se trenutno nalazi u istražnom zatvoru, a vijeće Županijskog suda u Varaždinu produžilo mu je zatvor zbog opasnosti od ponavljanja krivičnih djela.

