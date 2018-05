Prijetio mu je zatvor zbog ajvara, sada traži odštetu od 15 miliona

Goranu Rosiću, vjerovatno jedinom Srbinu na svijetu koji je dospio na sud zbog pečenja paprike u vlastitom dvorištu, ni gotovo godinu dana procesa protiv njega nadležni državni organi nisu uspjeli da ga kazne, već je on uspio cijeli slučaj preokrenuti u svoju korist.

Kada se prošlog ljeta bračni par Rosić našao licem u lice sa kanadskim pravosudnim organima samo zbog toga što je htio da napravi domaći ajvar pekući paprike na starinski srpski način, vijest o tome postala je udarna u skoro svim domaćim medijima. Komšinica ga je prijavila, vatrogasci su brže-bolje dojurili u njegovo dvorište, a ubrzo je uslijedila i tužba. Prijetila mu je kazna od 50.000 dolara ili zatvorska kazna od godinu dana u slučaju da ne plati.

Prošle godine tvrdio je da neće dati ni jedan jedini cent. Do dana današnjeg ostao je dosljedan. Na kraju su čak morali da ga udalje iz sudnice zato što je, kako Rosić za BKTVNews kaže, jedan od vatrogasaca priznao da je fotografija roštilja u njegovom predmetu podmetnuta.

- Jedina opcija im je bila da smisle nešto protiv mene. Odmah sam u sudnici rekao: „Gospodine sudija, imate čistu situaciju, vidite da je ova fotografija lažna, zahtevam da se suđenje protiv mene odmah prekine - dodaje Rosić priznajući da ga je sudijin odgovor iznenadio, ali ne i obeshrabrio.

Na kraju, sudija je Gorana kaznio sa 305 dolara, a i njegovu suprugu, takođe istom sumom novca. Međutim, Rosić se nije tako lako predao. Odmah je uložio žalbu, te je 13. marta ove godine njegov slučaj dospio i na Viši sud.

- Tu nas je sačekao advokat opštine u kojoj stanujem. Rekao je sudiji da sam bio u opštini da tražim pet miliona dolara odštete zbog toga što sam neosnovano kažnjen.

- Nije tačno da sam tražio tu sumu. Tražio sam 15 miliona dolara! Teraćemo se, gospodo, do kraja, to sam im rekao - kaže on.

Novo suđenje zakazano je za 17. jul. Rosić tvrdi da sudija neće dozvoliti da njegov slučaj završi na Vrhovnom sudu Kanade jer će u tom slučaju, prema njegovim riječima, na vidjelo izaći sve prljavštine koje su mu podmetali tokom cijelog sudskog postupka. Od ishoda spora, kaže, očekuje da gradonačelnik Fort Irija, grada u kojem Rosić živi, izgubi posao.

Muke sa prevodiocima

Da stvari budu još komplikovanije i da cijeli slučaj bude još zanimljiviji, Rosićima kao da je bilo onemogućeno da prate sudski postupak na srpskom jeziku.

“Doveli su nam prvo Hrvaticu kao prevoditeljku, a zatim Mađaricu. Žena ne zna ni reč srpskog, ni bosanskog, ni hrvatskog! Pitao sam je odakle je, a ona kaže “Iz Severne Srbije, iz Segedina”. Zamislite taj bezobrazluk! Nema smisla, morao sam sudiju da ubeđujem da je Segedin u Mađarskoj”, priča Goran.

Još veća ironija je što su Rosićima, nakon Mađarice, doveli Albanca da im bude prevodilac. Sudija je na Rosićevo insistiranje, zbog nepoštovanja prava prevoda na maternji jezik morao da bude izuzet iz postupka, tvrdi on.

"Špijunaža" i ponovno pečenje paprike u dvorištu

Taman kada se sudska ujdurma malo stišala, Rosić je odlučio da ponovo napravi zapršku. Ovoga puta ne u sudu sa argumentima i dokumentacijom, već u dvorištu sa paprikom. Opet.

- U oktobru prošle godine vatrogasci su opet došli, to je bila nedelja ujutru, sećam se, dolazi kamion ispred moje kuće, izlazi neka žena. Odmah sam znao u čemu je stvar i odmah sam joj rekao "pre nego što pokušate da uradite to što želite, moram da Vas pitam, imate li vi ovlašćenje da upadate na moj posed"? Znala je da nema, pa je pozvala policiju da to učini umesto nje” - kaže Rosić za BKTVNews.

Ubrzo zatim došla su dva policajca. Uveo ih je u dvorište i prstom pokazao da pogledaju prozore na susednoj kući. Bile su, kaže, ugrađene dvije kamere kako bi ga snimali sve što radi.

- Onog trenutka kada sednete u auto i krenete odavde imate 30 minuta da se ove kamere uklone. Ako vi, gospodo policajci, to ne učinite, ja ulazim, skidam ih i lomim, neće moju porodicu i mene niko špijunirati. Policajac je ušao unutra kod te komšinice i potrgao kamere - ističe Goran.

Rosić je, inače, trenutno u Beogradu. Donio je iz Kanade cijelu roštiljsku aparaturu u Srbiju.